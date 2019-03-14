電梯意外索償案　辯方指為申索誇大病情　原告：痛楚曾達癌症級別

消防員於7年前執勤時，乘搭的升降機突然下墜至槽底。他聲稱頸和背因此受傷，向大廈業主立案法團等索償，今（14日）在高等法院續審。辯方律師續盤問原告，指他為申索而誇大病情。如他聲稱事後記憶力衰退，但連其精神科醫生也指沒有問題，原告卻否認誇大，更稱其神經痛楚曾達癌症級別。

被告祈德恩指其神經痛情況曾達癌症級別。（資料圖片）

現年54歲的原告祈德恩(下稱祈)，將於下月退休；被告分別為金椽樓業主立案法團及振明電梯有限公司，他於2012年4月30日在金椽樓遇上升降機急降意外。祈已獲政府支付約110萬元的僱員賠償，他現時向兩名被告則追討480萬元。

辯方指祈為申索誇大病情

首被告的律師指，祈在意外後半年內的紀錄，都沒有提及痛楚蔓延，但他於2013年9月才首次向醫生提及，其痛楚越來越嚴重，其左肩膀等也感痛楚。首被告一方質疑，他聲稱情況惡化並不真確，只是為了申索才誇大病情。

祈稱其痛楚達癌症級別

祈矢口否認，又透露他當時亦神經線發炎，醫生指稱其痛楚是癌症級別。祈聲稱意外後有肌肉萎縮問題，惟辯方律師指，所有醫療報告都沒有提及。祈強調有此問題，物理治療師也有向他談及，但醫療報告未有提及，則非祈可以解釋。

聲稱怕坐電梯曾行樓梯回家

祈又指意外後乘搭升降機都很惶恐，升降機運作時震動和發出的聲音令他驚恐，惟他進出住所時均要乘搭升降機，因無能力行樓梯。律師卻指，祈向精神科醫生透露，意外後不敢乘搭的升降機，曾步行23層樓梯返家，而他前往見精神科醫生，亦步行了18層樓梯。祈便稱，曾在居住的大廈數次行樓梯。

精神科醫生稱只有2%精神殘疾

律師又指祈聲稱有多項精神問題，惟原告的精神科醫生指其精神科問題輕微，沒有祈聲稱的記憶力減退，最多只有2%精神殘疾；而被告一方的精神科醫生指祈沒有精神問題。祈庭上不同意精神科醫生的說法。

案件編號：HCPI421/2015