位元堂清感茶標榜「清熱透表」　衞生署揭未註冊為中成藥下令回收

衞生署今日（14日）公布正調查位元堂（保健食品）有限公司，涉嫌非法管有一款名為「位元堂清感茶」的未經註冊中成藥。根據產品標籤，上述產品聲稱能清熱透表，適合關注四時感冒症狀人士。調查顯示，上述產品從馬來西亞進口作本地銷售。 位元堂已從市場收回所有上述未經註冊中成藥，衞生署指會密切監察收回情況，至今無接獲相關不良反應報告。

聲稱「適合關注四時感冒症狀人士」

衞生署根據情報展開調查，並於元朗宏利街的位元堂（保健食品）有限公司檢取了上述未經註冊中成藥。根據產品標籤，上述產品聲稱能清熱透表，適合關注四時感冒症狀人士。調查顯示，上述產品從馬來西亞進口作本地銷售。

衞生署發言人指，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，故此可能對公眾健康構成風險。署方得悉，涉事公司已從市場收回所有上述未經註冊中成藥，並設立熱線（2727 8911）解答相關查詢。署方會密切監察收回情況，至今沒有接獲相關不良反應報告。

市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。