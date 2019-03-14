【流感高峰】死亡人數突破300　衞生署籲市民接種疫苗

衞生防護中心公布，截至昨日（13日）累計錄得530宗成人嚴重流感個案，當中300人死亡，連同一宗兒童死亡個案，流感已奪去301條性命。 最新一期《流感速遞》公布3月3日至9日，季節性流感病毒陽性百分比為 12.51%，較前一周的 13.43%略低，中心預期冬季流感季節仍會維持一段時間，呼籲未接種流感疫苗人士應盡快接種。

流感自年初以來已奪去逾300條性命。（資料圖片）

衞生防護中心公布截至昨日的流感數據，成人嚴重流感個案共錄得530宗，當中300人死亡，其中256名死者屬65歲或以上人士；另外，18歲以下兒童個案共21宗，有1人死亡，流感在本港累計奪去301條性命。

昨日單日新增兩宗幼稚園爆發流感個案，其中一間受影響學校是香港靈糧堂幼稚園，共23名學童受影響，全部情況穩定。

季節性流感病毒陽性百分比、流感入院率均錄跌幅

最新一期《流感速遞》顯示3月3日至3月9日的一星期內，實驗室收集到的季節性流感病毒陽性百分比為12.51%，較前一周錄得的13.43%為低，但仍然高於10.3%的基線水平。公立醫院的流感入院率是每一萬人口有0.44人，較前一周的0.58人為低，但仍然高於0.23的基線水平，中心形容是處於「低強度水平」。

衞生防護中心提醒，本地流感活躍程度自一月的高峰水平持續下降，但仍維持在基線水平以上，預期冬季流感季節會維持一段時間，未接種流感疫苗人士應盡快接種。

青山醫院一男病房爆甲型流感 6人受影響

另外，青山醫院發言人今日（14日）公布，院內一個成人精神科男病房自3月9日起先後有6名年齡介乎42歲至78歲的病人，出現呼吸道感染徵狀。院方已為病人進行所需測試，結果均對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。受影響病人現正接受隔離治療，情況穩定。 該病房已暫停接收新症，並實施有限度探訪安排。院方已根據指引加強感染控制措施，並會緊密監察該病房病人的健康情況，有關個案亦已呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。