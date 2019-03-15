議員轟的士加價無法改善服務　運輸署倡扣分制　最嚴重可停牌

市區、新界，以及大嶼山的士業界於去年9月向運輸署提交加價申請，平均加幅達20.39%至25.71%不等。立法會交通事務委員會今日（15日）討論有關申請，多名立法會議員都質疑加價無法改善服務，而車行亦有機會乘機加車租，令前線司機未能受惠。 運輸署承諾會加重對的士司機服務違規的罰則，如引入記分制，最嚴重可停牌。署長陳美寶又引述車行承諾，加價生效後三至六個月都不會加租。

市區的士落旗起錶建議由24元增至30元。（資料圖片）

多名議員批評的士服務差劣，反對加價申請。公民黨楊岳橋形容20%至25%的加幅是遠超香港人薪金加幅，反問如何可透過加價改善服務質素。熱血公民鄭松泰批評，有關加幅顯示政府縱容的士濫收車費，搶劫香港市民。他舉例，新收費下，的士等候收費將由每分鐘跳錶減至每45秒，香港交通擠塞情況嚴重，乘客難接受：「乘客坐係度睇住跳錶，會心臟病發。」

的士業界建議收費。（立法會文件截圖）

陳美寶強調，署方審批加價申請時，要全盤考慮所有因素，包括市民接受程度、司機收入及營運情況等。她承諾政府會積極加強針對黑的、拒載及濫收車資的罰則，政府亦擬引入的士司機違例記分制度，的士司機如濫收車資、拒載、兜路、兜客、以及毀損、損壞及更改的士咪錶，可被扣十分，司機兩年內被扣滿15分會停牌3個月。

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運輸署：車行承諾加價後三至六個月會不貿然加租

除了服務質素，會上另一重點是加價是否能增加前線司機收入。旅遊界姚思榮建議加價可分兩次，他解釋，若一次過大幅加價，恐適得其反，令市民少坐的士，影響司機收入。亦有議員憂慮車租會同時加價，令司機收入沒有增加。陳美寶引述車行指，車行承諾加價後三至六個月會先觀察，不會貿然加車租，但未有交代政府會否監察。

支持加價的航運交通界議員易志明就說，的士車資過去10年加幅落後於通脹，又認為因為缺乏的士司機，的士加價不會導致加車租。