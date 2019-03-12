中原主管涉收下屬回佣案　被告自諭隱形戰機　助女友促成6億交易

中原地產前主管陳裕發涉收下線122萬回佣案續審，控方在庭上播出陳與廉署的會面錄影，期間陳大爆促成該6億元「天匯」交易的細節，陳自諭是「隱形戰機」，專做「大deal（大交易）」，已婚的他直認與女下屬有「浮唔到上面的夫妻關係」，後來介紹了一名女買家予女下屬，幾經波拆終令交易成功。他又自言因「拿屎上身」當了主管，連這會失掉年終獎金也不知，更不懂原來不能向下屬收回佣。

被告陳裕發在接受廉署調查時大爆促成該逾6億交易的經過。（資料圖片）

被告陳裕發，69歲，被控一項代理人接受利益罪，即於2016年6月17日接受其下線地產經紀楊慧君給予的近122萬元利益。

曾助鄭翔玲買5億舂坎角物業

被告指，因銷售樓盤而結識涉案的「天匯」單位女企業家鄭翔玲，他曾幫鄭購入舂坎角某單位，售價逾5億。他指鄭因物業的一些問題要求他隨傳隨到，猶如武則天，故他其後甚少與鄭聯絡。某日，被告與下屬楊慧君在金鐘某咖啡店碰見鄭，鄭表示正物色黃竹坑工廈單位做生意，被告遂推薦楊給鄭。

傳聞「大劉」要呎價5萬

被告透露，鄭隨後找楊買豪宅，鄭心儀的東半山豪宅「傲璇」(Opus）單位被袁天凡夫婦買走，她欲轉買「大劉」劉鑾雄有份發展的物業，但他謂在2015年尾有傳聞指，大劉曾表示如呎價不及5萬元，他不會出讓，寧願給甘比自用，最終鄭未有買下該物業。

買近6億物業獲6千萬「置業禮券」

被告又稱與楊再陪鄭看天匯單位，他稱鄭以5.9億簽下46樓（又稱88樓）A室複式單位的臨時買賣合約後，看到報道指該買賣為全亞洲最貴，險令交易告吹。5.9億為該單位的面價，鄭實際獲得6000多萬的「置業禮券」折扣。

自諭地產界「隱形戰機」

被告直認與楊如夫妻，讚楊口齒伶俐，是可造之材。他自諭是地產界的「隱形戰機」，只做「大deal（大買賣）」，他以經紀身份賣樓比做主管更自由，又說：「宜家為著呢段情先拿屎上身做大佬（主管）。」他又指與楊達成協議，如被告會介紹客人予楊並促成交易，但楊要分部分佣金給他。

惟被告稱不清楚公司制度，連成為主管後會失去年終獎金及醫療福利也不知道，也不清楚不得如此案中收取下屬佣金。

覺廉署人員友善以為不會被控

辯方反對將這會面錄影呈庭，被告在庭上就這申請作供時稱，調查期間，廉署人員曾檢取他的手機，又要他說出密碼，並曾對他說：「恭喜你呀！我睇過你個電話內容相片同埋稱呼，如果日後上庭，應該對你有幫助。」

被告稱當時覺廉署人員友善，又聽到他們這樣說，便很合作地完成這次會面錄影，並說出事發經過，以為不會被檢控。

案件明續。

案件編號：DCCC 333/2018