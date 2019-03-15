【登革熱】今春料雨量較多　食環署提醒市民提防「蚊回大地」

春天又到，天文台料今個春天又暖又濕，有利於「蚊回大地」。衞生防護中心今（15日）公布登革熱個案最新數字，截至3月14日，今年共確診31宗個案，全由外地傳入；在3月7日至14日亦錄得兩宗外地傳入個案，病人於潛伏期內均曾到泰國。 食物環境衞生署提醒市民，今年春季預料氣溫和雨量較高，有利蚊子大量繁殖，市民必須及早採取有效措施，防止蚊子滋生。

去年本港爆發登革熱，食環署人員（資料圖片／林若勤攝）

三區蚊患指數出現正數

上月在本港57個監察地區中，3個地區錄得正指數，分別為跑馬地（1.8%）、禾輋（1%）和馬鞍山（0.8%）。至於各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，2月份亦維持在零指數。

食環署發言人表示，白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。雖然過去數月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數均維持在低水平，但鑑於本港去年錄得 29宗本地登革熱個案，而鄰近地區登革熱的活躍程度亦處於高水平，加上香港正值溫暖潮濕的春季，有利蚊卵在短時間內孵化，產生大量成蚊。當局提醒因此市民不可鬆懈，必須及早做好防蚊工作。

獅子山公園為去年本地登革熱個案的其中一個源頭。（資料圖片／羅君豪攝）

本港去年出現多宗本地登革熱個案，當中大部份患者曾於潛伏期到長洲或獅子山公園，更曾經一日確診4宗個案，政府經商量後，於去年8月17日宣布關閉獅子山公園，獅子山公園最終封閉57天後重開。