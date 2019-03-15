趕送麵包撞死執勤交通警　貨車工人認危駕罪囚3年停牌4年

駕駛貨車的運輸工去年稱因趕送麵包，而於凌晨在東九龍走廊西行近佛光街天橋超速駕駛。該處早前發生另一宗交通事故，其中一名協助管制車流的交通警員不幸被運輸工撞倒，頭部流血，當場失去呼吸脈搏。法官陳仲衡指被告沒有留意路面情況及超速，才釀成是次意外。運輸工今（15日）於區域法院被判囚3年、停牌4年及罰款2000元。

被告伍建成(左)承認超速未及時剎車，令高級警員林海雲死亡。（資料圖片）

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被告伍建成，59歲，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，及一項使用欠妥的車輛罪，意外中令高級警員林海雲死亡。

如被告有留意 意外應可避免

法官陳仲衡判刑時指，被告經常使用肇事車輛及負責保養，案發時間為正常工作時間，當時身體並不疲累。被告稱因運送時間稍落後，陳官指意外因超速及從開始已沒有留意路面情況，更反復切線，表示他並非錯誤決定。他指案發現場100米外已可看到警告燈號，如被告有留意，理應可避免意外。

被告駕駛記錄惡劣

陳官又指被告作為職業司機，駕駛經驗30年多，但其駕駛記錄惡劣，分別於2013、2014及2018年有3次不小心駕駛定罪記錄；在2013至2014年期間有4次駕駛定額罰款記錄，及於2014年被扣滿分而遭停牌。

他不同意辯方所指是次事件屬「中級過失」，應是「較高罪責」。考慮被告背景及記錄，就危險駕駛引致他人死亡罪，陳官判被告囚3年、停牌4年及自費完成駕駛改進課程；而另一項使用欠妥的車輛罪，陳官考慮與本案無關，則罰款2000元。

案件編號：DCCC 902/2018