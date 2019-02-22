男子被撞至拋出天橋至癱案　官指女司機長時間不專注　裁危駕罪成

女通宵九巴司機前年駛經荃灣一條天橋時，撞上一連串因早前意外停下的車輛，一名在路上等待的男子，更被撞至拋下14米下的地盤一車頂，最終半身癱瘓。女司機否認危駕，並稱受強光影響看不到前路才沒有轉線，案件今（22日）在區域法院裁決，法官不接納女司機的說法，並認她長時間沒有專注，裁定司機罪名成立，案件押至3月27日判刑，等候索取背景報告，期間須還押。

女被告林瑞慈被裁定危險駕駛罪成。（資料圖片）

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女被告林瑞慈，47歲，被控於2017年8月20日在荃灣路往新界方向的道路上，危險駕駛公共巴士，導致劉卓彥（23歲）身體受嚴重傷害罪。

巴士駛至橋上眾人四處躲避

案情指，2017年8月20日凌晨1時半，先有三部私家車發生碰撞，當時沒人受傷。其後警車及拖車到場處理，並亮起警告燈。約2時許，其中一部私家車已被拖走，拖車司機正準備拖走第二部私家車時，被告的巴士駛至，但沒減速或轉線，橋上的人四處躲避，有一人更跳上天橋欄杆，巴士先撞到警車，警車被推前撞到在前的私家車後才停下。

事主下身癱瘓失工作能力

事後在橋上的眾人大致無礙，卻發現原站在其中一車旁的事主劉卓彥不見了，才發現劉被撞至14米下的橋底一車輛上。劉的胸椎、脊椎骨折，下身癱瘓，無法站立，需以輪椅代步，失去自行大小便能力及工作能力，需要工人照顧及靠父母供養。

被告並無刻意加速

法官姚勳智裁決時指，被告有15年駕駛巴士經驗，對事發路段熟悉。過往未有交通定罪記錄，當時路面下斜，巴士由以時速53.8公里增至57.9公里行駛，並非被告刻意加速。

強光之說有所商榷

被告辯稱受強光影響，未能看清前方，到看到警車時已來不及煞車，她已立刻「扭軚」，但仍未能避免車禍。但姚官對強光之說有所商榷，又指當時警車及拖車亮起警告燈，未有發現其他不尋常的燈光。

認為被告長時間沒有專注

他又指事發前20分鐘，有過百車輛經過，當中包括兩架雙層巴士，亦未有發生碰撞。而被告於碰撞前6至7秒已能看清前方情況，但沒有任何減速跡象，並非短暫不留意，而是長時間沒有專注，危險駕駛顯而易見，難以接納被告證供，故裁定被告罪名成立。

案件押至3月27日判刑，被告期間繼續還押，等候索取背景報告。

案件編號：DCCC221/2018