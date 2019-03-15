病人於瑪嘉烈打薄血藥後抽肝組織　3日後死亡　調查指醫護欠溝通

醫管局公布一宗醫療事故的調查結果，60歲男病人1月在瑪嘉烈醫院就醫，該院深切治療部醫生檢查後，因其深層靜脈血栓的情況，遂處方抗凝血藥（俗稱薄血藥），並每日定時為病人注射。其後病人肝酵素上升，該院內科醫生決定為病人抽取活肝組織化驗，但抽組織卻未有停止注射抗凝血藥。病人同日出現失血性休克，最終於3日後病逝。 院方事後成立根源分析委員會調查事件。經調查後，委員會認為在抽取活肝組織前，不同臨床團隊就抽取活肝組織的溝通不足，以及在進行抽取活肝組織程序前，醫護人員沒有收到提示病人是否使用抗凝血藥。

瑪嘉烈醫院1月為病人抽取肝組織檢驗，但未有停止為病人注射薄血藥。（資料圖片）

抽取活肝組織前最少24小時要停用抗凝血藥

瑪嘉烈醫院一名於深切治療部留醫的60歲男病人，因深層靜脈血栓的情況，獲深切治療部醫生處方抗凝血藥治療。深切治療部於1月9日下午3時如常為病人注射抗凝血藥，內科醫生同日下午5時為病人抽取活肝組織作化驗，以確定病人肝酵素上升原因。發言人指，抽取活肝組織前最少24小時，應該要停止注射抗凝血藥。病人當晚出現肝臟出血並出現失血性休克，接受多次放射檢查及介入性搶救無效，於三日後（12日）逝世。

調查指臨床團隊溝通不足

院方事後成立根源分析委員會調查事件，委員會認為，在抽取活肝組織前，不同臨床團隊就抽取活肝組織的溝通不足，以及在進行抽取活肝組織程序前，醫護人員沒有收到提示病人是否使用抗凝血藥。委員會建議加強主診團隊及被諮詢團隊的溝通、訂立一套臨床抽取活肝組織的預備指引及修訂「臨床程序安全核對表」，訂明進行程序前，要核對病人整體的凝血狀況，包括其凝血指數及是否剛接受抗凝血藥物治療。

瑪嘉烈醫院接納委員會的調查結果及改善建議，並已向醫院管理局總辦事處呈交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。瑪嘉烈已向死者家人交代調查結果，並再次向死者家人致以深切慰問。