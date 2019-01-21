瑪嘉烈醫院出新招　助髖關節骨折病人自理　治療師：病人笑容多咗

長者因骨質疏鬆，若不小心跌倒，則易致脆性髖關節骨折。有職業治療師指，髖關節骨折的病人，尤其是長者，在手術過後，可在照顧者幫助下慢慢恢復自理能力，但常有病人因缺乏信心而不敢活動，康復緩慢，甚至有可能導致機能衰退。 瑪嘉烈醫院從去年3月起，推行「我做得到」計劃，以簡單易明的指引助病人增強信心，令他們可盡早恢復。計劃實施後，職業治療師指「病人笑容明顯多咗！」

病人長期臥床無法自理 易起「我好無用」念頭

隨着人口老化，髖關節骨折個案亦呈現老年化。瑪嘉烈醫院每年平均有380宗髖關節骨折手術個案，其中七成以上病人超過80歲，更有兩成是90歲以上長者。髖關節骨折會影響患者活動能力，且很多長者病人或其照顧者因過分擔憂，而讓病人長期臥床。如此一來，可引致患肢縮短及變形，甚至引發機能衰退（又稱無為殘障，Disuse dysfunction），無法自理，病人也會因此生出「我好無用」念頭。

瑪嘉烈醫院職業治療部經理鄭慧慈表示，部門一路以來都希望有更簡明清晰指引，幫助病人提升自理能力；從2018年3月起，實施「我做得到」計劃，並成功幫助127組髖關節骨折病人及照顧者，讓他們提升信心，加快病人康復速度。她並指新計劃實施後，有超過50%病人在手術五日後，成功在幫助者協助下如廁。

設標示圖 病人做得到會由紅變綠

較之前黑白色的手冊，「我做得到」計劃推出全新彩色康復手冊，以插畫形式指引病人及照顧者如何康復，術後有何避忌；同時亦從病人入院起，就在病床前設立「我的自理能力」標示圖，以紅綠燈的概念，讓病人及照顧者一目了然目前的自理狀況。一級職業治療師顏綸欣指，標示圖會根據病人狀況每日更新，隨着綠燈越來越多，病人自信心也會提高，「病人笑容明顯多咗！」

院方將「我的自理能力」標示圖貼於病床前，以紅綠燈的方式標明哪些是病人可獨自完成的，哪些是需要別人相助的，哪些是禁止做的。（袁澍攝）

跟康復手冊照顧骨折母親 由一竅不通變專家

84歲溫女士去年8月跌倒入院，左邊股骨頭骨折，接受半人工髖關節置換；手術前後皆由63歲的兒子黃先生照顧。黃先生表示，「我做得到」計劃令他欣慰、鼓舞。他說，在母親住院手術及康復治療的20多天中，因有康復手冊遵循，他由「一竅不通」變為一個熟識照顧髖關節骨折病人的照顧者；若沒有康復手冊，他不會知道如何幫助病人落床如廁，亦不知需要將家中床鋪加高來保護髖關節，計劃令他「安心好多！」

63歲的黃先生指，「我做得到」計劃令他由一竅不通，變為一個熟識照顧髖關節骨折病人的照顧者。（袁澍攝）

瑪嘉烈醫院表示，該計劃最開始只在急症病房試行，現已擴大到綜合外科病房，計劃將來會在老人科病房繼續推行；院方亦會和全港聯網醫院交流，令更多病人獲益。