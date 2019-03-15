【國泰空少染麻疹】患者曾到將軍澳卓健求醫　衞生署籲同場者留意

衞生防護中心今日（15日）不點名公布感染麻疹的國泰航空空少最新調查進展，23歲患者在3月1日出現發燒後，於3日及4日先後將軍澳新都城中心一期的卓健醫療中心及聖保祿醫院求醫，衞生署作出呼籲，曾在當日到過該兩處的市民，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫，有機會接觸者應自我進行醫學監察21日。

國泰一名空少於本月初在往返東京航班上當值後，回港後確診麻疹。(資料圖片)

涉事病人據了解是國泰空少，他在2月28日在往返菲律賓宿霧及3月1日在往返日本東京的航班值勤。《香港01》連續三日查詢患者身份及航班人數，國泰一直未有回覆；而衞生署在傳媒揭發事件後3日及患者發病後11日才正式發新聞稿公布個案資料，提醒市民留意相關病徵。

病人從出疹前4天至出疹後4天內都可把病傳染給別人。(Getty_Images)

空少到卓健及聖保祿求醫已出疹

衞生防護中心今日公布指，患病的23歲本港男子過往健康良好。他於3月1日出現發燒，分別於3日及4日上午到將軍澳新都城中心一期的卓健醫療中心求診。病人於3月4日出疹，同日到聖保祿醫院求診及入院接受診治。其血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。他現時情況穩定，已經出院。

流行病學調查顯示，病人報稱曾接種麻疹疫苗，潛伏期內沒有接觸麻疹病人。他於病毒傳染期曾前往菲律賓宿霧及日本東京。其家居接觸者，包括父母及兄長沒有病徵，並正接受醫學監察。

衞生署首次公布患者到過該兩個醫療機構，並提醒同場人士可能受到傳染，由於麻疹潛服期有21日，相關人士要等到本月24或25日，醫學監察期才完結。

染病空少兩度到將軍澳新都城中心一期的卓健醫療中心求診，第二次時他已出疹。（卓健醫療網頁圖片）

接觸者暫未有與麻疹相符病徵

衞生防護中心發言人表示，中心接獲確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，進行接觸者追蹤的工作，包括4班航班相關機艙的工作人員及乘客，以及病人曾就診的私家診所和醫院的相關人士。衞生署的初步調查顯示，相關接觸者當中暫時未有出現與麻疹相符病徵的人士，亦未有發現抵抗力弱人士、一歲以下幼童及孕婦等高危接觸者。接觸者追蹤的工作及流行病學調查仍在進行中。衞生署亦已將個案通報菲律賓及日本衞生當局。