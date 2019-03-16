【李東海小學悲劇】資助小學校長會發聲明　對事件感痛心難過

東華三院李東海小學女教師疑不抵壓力，上周三（6日）在校內墮樓身亡。香港資助小學校長會昨日（15日）發聲明指，對林老師不幸離世感到十分痛心和難過，強調深信絕大部分校長都與全體老師「共負一軛」，共同實踐教育使命，建議深入檢視及改善現有機制，加強校長與教師及校內各級同事的溝通，如各持份者認為有需要，可考慮成立一個跨界別的獨立組織，協助教育界處理現有機制中未能妥善跟進的個案。 另外，一班教育界人士發起聯署，要求成立教師專業議會處理或賦權現時的教育人員專業操守議會跟進處理教師投訴。

東華三院李東海小學女教師疑不抵壓力，上周三在校內墮樓身亡。（資料圖片）

對事件感痛心 是​「不能重演的悲劇」

香港資助小學校長會聲明指，對林老師不幸離世感到十分痛心和難過，強調是一個「不能重演的悲劇」，呼籲全體教育界同工堅守信念，共同建立一個關愛和諧的校園。

聲明指，深深體會到在學校裏，每一個工作崗位包括老師和校長，都承受著莫大的工作壓力，深信絕大部分校長都與全體老師「共負一軛」，縱然面對不同的困難和挑戰，仍會不忘初心，藉不斷完善溝通渠道，坦誠交流，共同實踐教育使命，

聲明指，建議深入檢視及改善現有機制，加強校長與老師及校內各級同事的溝通，如各持份者認為有需要，可考慮成立一個跨界別的獨立組織，協助教育界處理現有機制未能妥善跟進的個案。

資助小學校長會主席張勇邦補充，初步認為獨立組織成員可來自退休法官、平機會人員等各界人士，以增加調查的公正性及透明度，進一步改善投訴處理機制。