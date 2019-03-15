【李東海小學悲劇】香港校董會：校本管理無規限校董資歷　促改善

李東海小學教師墜樓事件，輿論矛頭直指校長羅婉儀管理不善，背後反映校本管理制度和投訴機制問題。 香港校董會今日（15日）發聲明指，對於日前教師輕生事件感到難過，但由於當局正調查事件，故不作評論。聲明指，校本管理模式發展方向正確，惟現有制度下存有漏洞，包括未有規限校董資歷、定時審視校董會運作機制不足，建議教育局設立校董資歷認證制度，確保學校領導層的管治表現，亦鼓勵辦學團體委任律師、會計師等專才，以協助校董會商討校政。

李東海小學教師墜樓事件，矛頭直指校長羅婉儀管理不善，背後反映校本管理制度和投訴機制問題。（資料圖片）

香港校董會發聲明指，校本管理模式發展方向正確，惟從近年「偶爾出現」的負面教育新聞可見，現有制度存在漏洞，尚有完善的空間。

聲明指，教育局現時未有規限校董的資歷，雖然透過大專院校向所有校董提供培訓課程，惟僅屬自願參與，局方亦無要求校董上任後持續進修，擔憂部份校董能否洞悉當前最新的教育發展情勢。

校董財務人事管理認知程度較低

香港校董會指，曾於2012、2014及2016年向各校董發出問卷調查，結果顯示校董對學校財務及人力資源分配兩方面認知程度較低。聲明續指，近年有學校於採購遊學團服務時未依足教育局指引、是次教師輕生涉及校長與教師人事糾紛及處理投訴程序，正好與問卷結果脗合。聲明指，學校財務管理頗為複雜，校董對學校財務管理認知較弱，容易出現監管漏洞，宜多加關注。

聲明亦質疑，教育局對校董會監管學校運作情況的定時審視機制不足，例如教育局現時每隔幾年派員前往學校檢視法團校董會的運作情況，卻有校董表示對此機制並不知情。

建議設立校董資歷認證制度 委任專才如律師

香港校董會認為，教育局需要加強對校董支援，包括建議設立校董資歷認證制度，長遠如校長職位一樣，具備認證資格，確保學校領導層管治學校的表現，能監察校政；教育局亦可推行一套獎勵計劃，嘉許持續進修的校董。

聲明續指，法團校董會成員需要有「通才」與「專才」，認為辦學團體若能因時制宜地委任「專才」，例如會計師、建築師、心理學家等出任校董，將有助校董會商議校政。另外，局方亦可善用新開設的行政主任崗位，作為教育局與學校溝通橋樑。