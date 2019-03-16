【勝利醜聞】勝利受警調查當日　即辭任香港公司董事　資金逾2億

知名韓國男團Big Bang成員勝利，被揭非法從事色情交易中介，業務遍及中、日、台等地，並捲入賭博、賄賂醜聞，目前已被韓國警方立案。《香港01》發現，勝利與另一名涉案的夜店負責人劉仁錫，在香港成立空殼公司「BC Holdings Limited」，勝利更在3月14日辭任該香港公司董事，即是在他被韓國警方正式立案後，接受盤問當日。 BC Holdings成立一年，已向韓國公司投放3,000萬美元（約2.34億港元），韓媒指疑涉不當資金流動。

勝利投資的夜店Burning Sun，劉仁錫（右）亦有20%股份。（網上圖片）

勝利與涉案夜店負責 開設香港公司

《香港01》翻查本港公司註冊處資料，BC Holdings於2016年3月成立，勝利以本名「LEE Seunghyun」（李昇炫）登記，擔任董事，並持有三分一股份。公司另外兩名股東均為韓國人，分別為「YOO Jae Wook」（音譯：劉在旭）和「YU En Sock」（音譯：劉仁錫）；其中劉仁錫是韓媒所指的「劉會長」，是Yuri Holdings投資公司代表，涉案夜店Burning Sun的負責人，即勝利的合夥人，亦是韓國演員朴韓星的丈夫。

BC Holdings的3名董事，除了勝利外，為日本人「HAKURAI Yoshimi」（舶來吉見），及越南人「DO Hoang Minh」。根據勝利與劉仁錫在韓國開設的公司Yuri Holdings的資料，BC Holdings是Yuri Holdings的子公司，於2016年成立，至2017年資金已有3,000萬美元，另有兩個合夥公司：越南的TAN HOANG MINH、日本的KRH Building Front Runner 。

捲入醜聞受查當日 勝利急辭香港公司董事

根據本港公司註冊處，BC Holdings於今年3月1日及14日，分別提交股份配發申請書及公司秘書及董事辭職申請書，惟由於仍是待辦中，故目前未能查閱。不過，按照勝利的護照號碼和姓名搜尋，發現他已無再擔任香港註冊公司董事紀錄。換言之，勝利在3月14日辭任BC Holdings董事。

對照日子，3月14日即是勝利被韓國警方立案，到警察廳接受調查的當日。劉仁錫在香港則沒有擔任其他公司的董事。

韓媒：韓查香港公司稅務問題

勝利夜店醜聞中，涉案的Yuri Holdings劉仁錫與勝利，於2016年在香港開設BC Holdings，據Yuri網站，BC成立一年，已向韓國國內資金投資3,000萬美元（約2.34億港元）。

韓國有線新聞台Channel A昨日（15日）及今日（16日）報道，BC已被香港稅務局及韓國國稅廳調查。Channel A引述香港稅務局回覆指，不評論事件，而勝利一方回覆Channel A指，只是正常商業行為，並未收到任何相關調查通報。