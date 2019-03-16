【醫護逃亡】護士、專職醫療流失率創8年新高　每16名護士1人離職

公立醫院醫療人員流失不斷，2018/19年度醫管局整體員工流失率高達9.6%，其中公立醫院全職護士流失率為6.1%；專職醫療人員就為5.4%，三者均創下近8年新高。對比上一年度的流失率，專職醫療流失率增加1.3個百分點，而護士亦增加0.7個百分點。流失的護士以年資較淺的一批佔最多，佔95%。 有護士指，每年護士流失的情況都十分嚴重，近年特別厲害，因工作環境愈來愈惡劣，而年資淺的護士流失高企，是因為不少人在入職3年後已需要「擔大旗」成為病房的主管，壓力非常沉重。立法會衞生服務界議員李國麟就稱，在公立醫院工作是「做到死」，年輕護士看不到前景，於是產生去意。

18/19年度醫管局全職護士流失率為6.1%，即大約每16名護士中，就有1人離職。 （資料圖片）

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公立醫院人手不足，醫護人員連月來強烈控訴醫院管理局管理不善、工作環境差，無法挽留人手。醫管局最新文件亦指出，2018/19年度（由2018年1月至12月）整體流失率達9.6%，創下8年來的新高。

醫生流失率高企，一直受到社會關注。不過，事實上護士及專職醫療的流失率亦分別達6.1%及5.4%，同樣創下8年來的新高。在2013/14及2014/15年度，護士的流失率只有4.7%，至2017/18年度，護士流失率亦只有5.4%，最新數字卻上升0.7個百分點，達6.1%，即大約每16名護士中，就有1人離職。

18/19年度醫管局全職護士流失率為6.1%，創下8年新高。 （香港01製圖)

2018年有逾千護士離職

文件並指出，2018年共有1007名護士離職，當中有960人為年資較淺的護士，即註冊護士、登記護士、助產士及學護，佔逾95%；而資深護士，如顧問護師、資深護師、部門運作經理、病房經理中，則只有47人離職。

而專職醫療人員（如物理治療師、職業治療師、藥劑師）方面，在2012/13及2013/14年度時，流失率為3.4%，17/18年度就升至4.1%，而最新數據更顯示，專職人員流失率升1.3個百分點，至5.4%。

18/19年度醫管局全職專職醫療流失率為5.4%，創下8年新高。 （香港01製圖)

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「護政」成員趙淑華（右）透露，數月前曾有一間醫院的內科病房連接有6人離職，佔該病房3成，而且離開的都屬有十年經驗的中層護士。 (資料圖片／羅君豪攝）