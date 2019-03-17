西營盤休憩用地料年內向海濱委員會諮詢　陳茂波：給公眾參與設計

財政司司長陳茂波上月底宣佈新一份《財政預算案》，提及預留60億元發展新的海濱長廊及休憩空間，計劃於十年內由現時20公里增至34公里，及於維港兩岸提供35公頃休憩用地。陳茂波今（17日）於港台節目《給香港的信》表示，九個優化海濱重點項目中，東區走廊行人板道最先開展工程，預料2021年起動工，2025年竣工；而其他項目則在明年陸續公佈優化詳情。他又指，西營盤東邊街的休憩用地，正作技術可行性研究，預料今年內向海濱事務委員會作設計諮詢。

陳茂波的民望在《預算案》錄得新低，他指今年《預算案》投入資源改善醫療系統、公廁、海濱等，「個個反應都唔錯」，認為得到一定認同。（資料圖片/張浩維攝）

計劃就灣仔北項目推出設計比賽

陳茂波指，財政預算案關注房屋、教育、社會福利之餘，亦在藝術、文化及運動等方面著墨，致力增加公共空間。2017年初政府撥款5億元優化海濱項目，他表示，再預留60億元優化9個海濱項目，將維港兩岸提供35公頃休憩用地，近乎是維園的兩倍，未來十年將海濱長廊由20公里增至34公里。而最先開展的工程是東區走廊行人板道，預料2021年開始，將於2025年竣工。他認為，計劃將項目開放至公眾參與設計及制定，包括灣仔北項目正計劃推出設計比賽，將以水為主題，帶出宜居、環保等元素。

他又表示，目前荃灣的海濱優化工程將於今年中分階段完成；而連接會展及添馬艦的長廊、上環至灣仔的3公里海濱長廊料於明年底展開。至於西營盤東邊街的休憩用地，正正作技術可行性研究，預料今年內向海濱事務委員會作設計諮詢。此外，紅磡海濱都市公園佔地2.2公頃，當局正研究公私合營做法。