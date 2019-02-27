【財政預算案2019】60億元延長維港海濱　學者：唔係長就夠

財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》，其中將撥款60億元優化海濱，開通連貫暢達的海濱長廊，包括貫通維港兩岸海濱，在約10年內由約20公里增加至34公里。有學者認為，政府應慎重考慮用地發展，「海濱不是長就夠，要思考一下如何真正貫徹落實讓市民親水！」

行政長官林鄭月娥去年在施政報告提出，貫通維港兩岸海濱，並設共享優質公共空間。財政司司長陳茂波今早公布的《財政預算案》時宣布，隨着維多利亞港兩岸的海濱規劃和相關大型基建陸續完成，積極開通連貫暢達的海濱長廊，並採取多元化的設計、管理模式和用途，增添海濱活力。繼2017年初，政府撥出5億元優化海濱，再預留60億元，發展新的海濱長廊及休憩空間，以及改善海濱設施，計劃把維港的海濱長廊由目前約20公里，在約10年內增加至34公里，並在維港兩岸提供35公頃休憩用地。

姚松炎認為，政府發展海濱應著重落實讓市民親水。（陳蕾蕾攝）

全長73公里的維港海岸線，過去因有不少海濱路段難以到達，或被貨櫃碼頭、建築物與設施等佔用而「斷線」。建築測量學者姚松炎認表示，十多年前專業界別早已向政府提出貫通維港兩岸，提升海濱的暢達性，認為現時政府在國際親水文化政策趨勢的推動下，終於「後知後覺」落實，冀為建立新旅遊景點吸客，「如澳洲雪梨國際知名的海濱長廊就是成功的例子」。

他又指出，60億元對於城市規劃恆常撥款的1,000億元只屬小數目，認為撥款主要除了發展休憩用地設施，亦要克服3種狀況，包括有租約的貨櫃碼頭業權問題、臨時貨倉用地和現時構築物的清拆或改建，但認為「涉及的用地大部分為官地，貫通整個維港兩岸海濱的可行性高」，但指出「海濱並非延長就足夠，仍要讓真正親水。」

據消息指，是次60億元的撥款發展中包括9個項目，包括灣仔北及北角海濱、東區走廊下行人板道、啟德都會公園海濱、茶果嶺道海濱及荃灣海濱長廊，當中包括發展公園主題區，集休閒、觀光於一體。東區走廊下的行人板道率先展開工程，料最快2021年底可以動工。據悉，政府已委顧問公司研究各個海濱的用途及主題，並定下藍圖，東區走廊下的行人板道會設康樂活動空間和釣魚平台，灣仔北項目中以水上運動及康樂主題區，設登岸梯級和浮橋，市民可於維港下游泳及划艇，計劃由公私營運；另有東岸公園主題區，亦會設親水活動，讓市民欣賞日落。

「一早定下各區用途的做法非常危險，恐事後失敗收場！」早前，《香港01》的親水文化系列報道中，姚松炎亦詳細探討政府海濱政策。他一再強調，該政策發展不應只由上而下，而應要開放讓公眾參與，使其符合社會和市民真正需要，否則「只是浪費公帑，而遊客亦會覺得沒特色，來一次就會不來了」。

他舉例稱，如造價350萬元的中環釣魚區為例，政府一意孤行建設，建造不設實際，吸引力欠奉，令設備形受同虛設。他又反指，西環碼頭原本只是貨櫃上落區，經市民自然而然「爭取」反而獲「最佳公共空間獎」，反映市民的參與性對政策發展不可或缺。

西環碼頭是不少港人和遊客的遊覽熱點。（區家鳴攝）

對於消息所指的親水活動，姚松炎擔心，只屬「講一套，做一套」。他解釋，雖然有上落水區，但亦需法例配合容許，「否則市民隨意下水變相違法」。據現時《船舶及港口管理規例》，任何人士必須先經海事處處長批准，才能在維港游泳或舉行游泳比賽，否則屬違法，可被判罰款2,000元。