沈祖堯重返公立醫院工作　嘆醫護士氣非常低落：病人瞓到周街都係

公立醫院醫護壓力「爆煲」，連月來強烈控訴醫院管理局管理不善、工作環境差，未能挽留人手。香港中文大學前校長沈祖堯今（17日）接受商台《政好星期天》訪問時指，離任校長後重返醫院工作，發現現時公立醫院與過往有很大轉變，包括病人「瞓到周街都係」，病房環境差，前線醫生工作量增多。他坦言，人手嚴重短缺及流失率高，令公立醫院醫護人員士氣非常低落。

中大前校長沈祖堯坦言，現時公立醫院的情況比過往轉變很大，醫護人員士氣低落。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

沈祖堯指，重返醫院後，發現情況與以前相比轉變很大，病人很多及病房環境差之餘，前線醫生更是工作很辛苦，「尤其後生（醫生），早上很早就要工作，巡房後還要打電話給家屬，通知開了什麼藥。與我們以前很不同，以前家屬在我巡房時見到，我才會說一下，家屬錯過醫生巡房就要再預約了解，我們不需要打電話。」

他認為，醫生與病人家屬增加溝通是好事，但無奈加重工作量，「醫生本來10時要到門診看病，但巡房導致11時也未能做完，就會不停推遲門診時間，其實醫生連吃飯時間也沒有。」

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沈祖堯：醫院新聘請人手 只為補充原有流失

沈祖堯續指，現時公院人手短缺嚴重，流失率高，即使醫療技術先進，但醫護人員失去照顧有需要病人的意義，「醫科生畢業後做專科醫生，大多會留10年，因為有滿足感，不是為了錢，因為有些手術、藥是在公立醫院才能做到。」

他直言，公院的醫護人員士氣非常低落，又稱醫院新聘請的人手，只是補充原有流失率，並非實質增加人手，「醫管局的增撥資源、加人手，同時會要求增加新服務，他們認為增加人手理應有新服務提供，但對於醫護人員而言，原本的工作量已經很多，再加新服務變相做多工作，有些情況會導致他們寧願不加錢，就不用加多服務。」

公立醫院醫護壓力「爆煲」，連月來強烈控訴醫院管理局管理不善、工作環境差，未能挽留人手。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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指政府應做好安老、末期病患服務

根據醫管局公佈的公立醫院內科住院病床情況，連日來佔用率超過100%。沈祖堯表示，病房環境擠迫，部分原因來自長者留院時間增長：「好多老人家無法走出醫院，因為外邊的護老院環境差，收入一般的長者就覺得醫院環境最好，而醫院也會醫生為何病人住那麼久，亦增加壓力。」

他認為，近年病人病症比過往複雜得多，建議政府增撥資源予病床數量及醫護人手之餘，也應做好安老及末期癌症等服務，以協助病人盡快離開醫療體系，「醫療體系應該有出口，病人入來（住院）後也能走出去，有各項配套服務。否則（醫療）制度如一潭死水。」