國泰航空時隔6年再招台籍空服　TOEIC要求700分以上　月薪卻僅…

國泰航空宣布再招聘台籍空服員，是時隔6年再次赴台招聘，報名者要求為18歲以上中華民國國籍者，且多益（TOEIC）考分需在700分以上（滿分990分），入職要求不低，但起薪只有5.5萬至6.3萬元新台幣（折合1.4萬至1.6萬港元）。

國泰航空在2018年盈利23.5億港元，是3年內第一次獲利。（資料圖片）

目前國泰航空有500名台灣籍空服員，今次招聘計劃招聘再招聘120至150人，起薪折合1.4萬至1.6萬港元。台灣傳媒引述國泰航空台灣區總經理李載欣表示，此次報名資格為中華民國國籍且年滿 18 歲以上，男女不拘，男生需要役畢，伸手高度在 208 公分以上，多益成績達 700 分以上（閱讀、聽力皆需 350 分以上），成績必須要在 2017 年的 6 月 16 號之後取得。

此次招聘將從3月31日起開放報名，考生需通過線上履歷申請、面試，5月中再參加最終面試。

而翻查過去資料，國泰在香港招聘的要成為國泰空中服務員，對年齡、體格的要求和今次在台灣的招聘計劃一樣，而學歷要求是在香港會考獲5科e級，或香港文憑試（DSE）獲5科2級（包括英文）或 同等學歷，並操流利英語以及其中一項亞洲語言（馬來語、廣東話、印地語、印尼語、日文、韓文、普通話、菲律賓語、泰文），能操流利普通話的優先考慮，而入職後平均薪金約1.5萬至1.7萬港元。

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全球航空業興旺，國泰航空2018年財報全年營收港幣1,110.6億元，淨利23.5億港元，3年內第一次獲利。據報道，明年開航的星宇航空，以及廈門航空、新加坡航空今年度都在台灣招考空服員。