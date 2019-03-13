國泰：收購香港快運現正積極討論　暫無補充　今年在港增聘2000人

國泰航空（0293）早前突然公布有意收購本地廉航香港快運（HK Express）。主席史樂山及其他管理層，在業績發佈會上多次重申，已將最新情況對外公佈，目前正積極討論，暫時未有其他消息可以透露。

至於公司過去一直都無意發展廉航，堅持走「高端服務」路線。史樂山表示，航運業從來都不會說「永遠」，事情是會改變的，市場總有機會。他又指目前無意退休。

行政總裁何杲形容，過去幾年國泰營運是艱難的，感謝同事努力。（梁鵬威攝）

企業轉型計劃踏入第3年

行政總裁何杲表示，企業轉型計劃已踏入第3年，會集中擴大航線、提升營運效率及顧客體驗等。他形容過去幾年是艱難的，感謝同事努力。

他又指，海外業務會繼續重組，但本港方面今年會再招聘約2,000人，包括機師及機艙服務員。

網購有利航空貨運業發展

被問到中美貿易戰，會否對航空貨運業構成影響。何杲指出，香港是全球最大的樞紐之一，目前難以預料行業走勢，主要因為去年受貿易戰影響，有貨物提早付運以避開關稅。至農曆新年時，內地工廠休息停止生產。不過網購盛行、中國消費水平上升、付運貴重物品，以及航點的增加，均有利公司的發展。

主席史樂山指，公司未有購入波音737 MAX型號飛機，購入航機時會考慮安全問題。（梁鵬威攝）

繼續燃油對沖 以控制風險

另外，公司過去數年受燃油對沖虧損所影響。財務總裁馬天偉指，目前對沖的平均行使價為65美元，強調對沖比例不會多於總用量一半；又指出，未來就油價進行對沖安排時，合約期不會長於2年。

顧客及商務總裁盧家培就補充，公司對沖只為控制風險，不會利用對沖賺錢，「如果對沖賺錢即係油價高，對航空業不利。」他指，難預測油價走勢。

去年十月公司部分乘客資料外泄。盧家培表示暫未收到有人要就事件索償，亦未有因此撥備。至於調查將交由警方繼續。

近期波音737 MAX型號造成兩宗空難。本港民航處宣布，今日（13日）下午6時起暫時禁止所有737 MAX型號飛機進出或飛越香港，直到另行通知。史樂山指，對發生意外感難過，會配合政府的決定。又表示公司未有購入有關機種，重申購入航機時會考慮安全問題。

他又指出，若合作伙伴有使用737 MAX營運，國泰會為受影響乘客作出安排。