【李東海小學悲劇】雷其昌：挑起忿恨不利調查　應持嚴肅低調態度

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，上周三（6日）在校內墮樓身亡，辦學團體東華三院已成立獨立調查委員會調查事件。林老師的家屬控訴，校長羅婉儀應為悲劇負責，惟羅一直未有公開露面或回應。 現任中小學校董的雷其昌今日（17日）出席港台節目時表示，獨立調查委員會應該用嚴肅、嚴謹、低調態度進行調查，惟出席同一節目的教師孔令暉反駁雷指：「死咗人仲點去低調？」 雷其昌則強調，「低調處理不代表不處理」，過於高調很容易挑起各持份者的忿恨，不利調查。

雷其昌認為，李東海小學事件的獨立調查委員會，應該用嚴肅、嚴謹、低調態度進行調查。（資料圖片）

雷其昌批校董會「好像沒有行動」 東華三院投訴機制差

曾被教育局委託處理興德學校亂局、現任中小學校董的雷其昌今日出席港台節目《城市論壇》時表示，目前已成立的獨立調查委員會，應該用嚴肅、嚴謹、低調態度進行調查。他認為，李東海小學校監從未為事件發聲，反而由辦學團體東華三院主席王賢誌主導事件，校董會反而相隔一星期後才召開會議，「校董會好像沒有行動。」

雷其昌批評，東華三院的投訴機制相當差，但他認為截至現階段，事件未必牽涉重大法律上的磨擦、糾紛，教育局未必需要委任校董進入校董會處理事件。

孔令暉指王賢誌表現值得讚賞

出席同一節目的教師孔令暉反駁雷其昌指：「死咗人仲點去低調？」。孔認為，東華三院主席王賢誌能體現承擔，其表現值得讚賞，期望社會各界管理層可仿效。

雷其昌回應孔令暉時強調，低調處理不代表不處理，但過於高調很容易挑起持份者的忿恨，不利調查，「主席（王賢誌）是好人，但有時好心會做壞事。」

【李東海教師墮樓悲劇】2019年3月，天水圍李東海小學圖書館主任林老師於校內輕生，揭發校長羅婉儀疑向老師施壓、辱罵，甚至要求老師寫悔過書。（資料圖片）

雷其昌強調校董「一定要獨立」

對於校本管理制度，雷其昌制度本身沒有問題，但他個人堅持獨立校董「一定要獨立」，而非辦學團體人士的親屬，否則會造成派系問題；而部分校董會設有兩名教師校董及一名家長校董，亦能加強校董會的監察角色。

教協日前表示，將首次以工會角色，向法庭要求召開死因研訊，查清事實及提出改善建議，避免再發生悲劇。教聯會副主席胡少偉回應指，不贊成就事件召開死因研訊，他認為召開死因研訊對死者家屬、學校而言是十分痛苦。他又指，未必需要全盤否認校本管理制度，相關制度能處理不少問題。

教聯會副主席胡少偉（中）不贊成就事件召開死因研訊。（資料圖片）

孔令暉則認為，召開死因研訊未嘗不是好選擇，在司法機構處理事件，對各方持份者是更公平，

出席同一節目的李東海小學校友陳海城認為，校長羅婉儀從未發聲明澄清，或向家屬交代。他質疑，若是傳媒是失實報道，為何校長不出來澄清。陳又指，事件經過傳媒報道後不斷發酵，副校長、校內教師飽受輿論壓力。