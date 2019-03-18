【港鐵撞車】凌晨測試列車相撞　荃灣綫全日服務受影響

港鐵人員正在調查事故起因。(陳永武攝)

港鐵發生嚴重事故。凌晨3時左右，港鐵中環站荃灣綫進行試車期間，兩列列車突然發生碰撞，更一度冒煙，消防接報到場時，煙霧已消散。消息稱，其中一名港鐵車長被困，消防員將被困車長救出；至於另一名車長則腳部受傷。兩名傷者正接受救護員即場治理，所幸兩人傷勢不嚴重，可在救護員陪同下，步行離開中環站，由救護車送院。

現場消息稱，事發時兩列列車正在行駛，途至兩條路軌的交匯時，疑信號失靈，兩列車均未及煞掣導致意外。肇事位置為中環至金鐘的管道內，其中一列為往中環方向列車、另一列則由中環往金鐘。據悉，兩列車在道岔發生擦撞，兩列車均有損毀。港鐵人員正在現場調查事故起因，工程人員亦正進行緊急維修。

港鐵於凌晨4時左右公佈，荃灣綫列車於今晨約3時在中環站附近發生事故，早上服務受影響：荃灣綫來往尖沙咀站和中環站服務暫停，來往荃灣站和尖沙咀站維持三分半鐘一班車。

港鐵發言人再於凌晨5時半公佈，經工程人員確定安全後，荃灣綫來往金鐘站和中環站暫停；來往荃灣站和金鐘站維持三分半鐘一班車。港鐵呼籲往中環站乘客可於金鐘站轉乘港島綫，乘客亦可考慮使用其他鐵路綫或其他公共交通工具。