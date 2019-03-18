【港鐵撞車】33億更換7條路線信號系統　荃灣線啟用前「臨尾香」

港鐵近年更換多條鐵路線的信號系統，以淘汰老化的系統、增加載客量，但仍在測試階段，已發生列車相撞嚴重事故。在今日（18日）凌晨，港鐵測試荃灣線新信號系統時，兩列車相撞至嚴重損毀，令公眾震驚。 事實上，出事亦荃灣線信號系統，只是整個更新計劃的其中一環。港鐵正分階段為七條港鐵線引入新信號系統，以增加運載力約10%，預計荃灣線及東鐵線最快今年完成更新信號系統，但事故令港鐵決定暫停新信號系統測試。翻查資料，港鐵在2015年投放33億元分階段更換7條市區線的信號系統，當年由港鐵行政總裁梁國權與系統供應商簽訂合約，時任車務總監、現時是候任行政總裁的金澤培，當年亦有參與。

荃灣綫來往金鐘及中環站的服務今日全日暫停，影響一眾「打工仔」上班時間。（盧翊銘攝）

凌晨時分發生的列車相撞嚴重事故，是在港鐵測試新信號系統期間發生，令荃灣線來往金鐘及中環站的服務今日全面暫停。

更新信號系統合約達33億元

翻查資料，港鐵在2015年向兩間信號系統供應商Alstom Hong Kong Limited (Alstom) 和 Thales Transport & Security (Hong Kong) Limited（Thales）組成的 Alstom-Thales DUAT JV公司批出33億元更新信號系統合約，採取「通信為本列車控制技術」(Communications Based Train Control technology)設計新的信號系統，分階段提升荃灣線、港島線、將軍澳線、觀塘線、迪士尼線、東涌線和機場快線的信號系統。當年，是由時任港鐵署理行政總裁梁國權與供應商代表簽訂合約，當年金澤培則以車務總監身份，向外界解釋新系統的優點。

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鐵路線更新信號系統時間表延遲

信號系統由不同組件組成，包括中央聯鎖電腦、各層級控制電腦、車載電腦、後備電腦，及裝設於路軌旁及沿線設備房的部件等。政府曾回覆立法會議員查詢時表示，測試工作包括車廠試驗段路軌模擬測試、主行車線實地測試等，在測試新系統時，由於涉及與現有系統的轉換，其間或會出現不順暢或故障的情況；若出現故障，視乎成因及嚴重程度，過去經驗顯示一般需時約數十分鐘至兩小時修復。

對於今日發生的事故，港鐵車務總監劉天成承認，荃灣線通車近40年來未曾發生同類事故，故會全面暫停新信號系統測試，與承辦商了解原因，也會調查保護系統沒有發揮作用的原因。

荃灣線更新信號系統已進入後期階段，原本正測試新信號系統的運作及停車位置準確度等，若一切順利，新系統就可在今年內投入服務。然而，上月初一列進行測試的列車在荃灣站對開的調頭處停車時，稍為超越一個燈位，一個多月後再發生撞車事故，或影響更新進度。

市區鐵路線新信號系統預期完成時間 鐵路線 預期完成時間 荃灣線 2019年 觀塘線 2020年 港島線 2021年 將軍澳線 2021年 東涌線、迪士尼線和機場快線 2026年 資料來源：立法會文件

事實上，更新信號系統時間表已不斷延遲。翻查立法會文件，荃灣線由去年底延至今年才完成信號系統更新，港鐵早前預計今年下半年新系統才逐步投入服務。而港島線預計於2021年才完成更新信號系統，較原預計的2019年延遲了兩年。港鐵目標是在2026年完成所有更新工程。