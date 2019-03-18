【港鐵撞車】港鐵：明天早上未必能恢復荃灣綫金鐘至中環服務

港鐵今日（18日）凌晨近3時測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，荃灣綫金鐘至中環全日暫停。 港鐵車務工程總管李家潤交代事件時表示，由於修復工作十分困難，故只能利用今晚非行車時間三小時將受損列車移離現場，故明天早上中環線行車服務或未能恢復。

劉天成表示，事故牽涉新信號系統測試，與現有系統無關。（蔡正邦攝）

港鐵撞車事故發生後，港鐵車務工程總管李家潤及港鐵車務總監劉天成交代事件。

劉天成表示，港鐵已要求承辦商歐洲公司Alstom及加拿大公司Thales聯營公司協助調查，港鐵將成立專責小組，成員包括承辦商專家、港鐵專家、外部專家，今日下午將召開緊急會議，深入了解事故原因，相信會議後會有更多消息；而港鐵董事局明日下午將召開緊急會議。

劉天成形容，事件十分嚴重，港鐵主席馬時亨十分關注事件，今日將親自參與「心戰室」緊急會議。

港鐵車務工程總管李家潤則表示，修復難度十分高。（蔡正邦攝）

而車務工程總管李家潤則表示，修復難度十分高，工程人員正檢視損毀程度，需逐一檢查路軌；他又指，今晚非行車時間只有三小時，惟需要更多時間將列車移離現場，故明天早上中環線行車服務或未能恢復。

事故涉新信號系統 與現有系統無關

至於事故發生的原因，劉天成表示，事故牽涉新信號系統測試，與現有系統無關。

他又指，新系統已測試約1年，初步資料顯示，當時列車由電腦系統操作，車速不算太高，將與承辦商分析行車資料。他強調，事故與現有信號系統無關，現有信號仍行之有效；又重申，未完成調查肇事原因前，會停止新信號系統測試。