【港鐵撞車】運輸署：巴士公司加派80部過海巴士　應付放工時間

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港鐵今日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞。事件導致荃灣綫金鐘至中環全日暫停，港鐵表示，由於修復工作十分困難，故明天早上荃灣線中環至金鐘的行車服務或未能恢復。

運輸署表示，由於荃灣線服務在今日仍會受到影響，已要求各公共交通營辦商在下午繁忙時間加強服務。其中，專營巴士公司預備加派約80部巴士以加強過海巴士服務，而天星小輪亦會因應乘客需求加強渡輪服務。

運輸署表示，由於荃灣線服務在今日仍會受到影響，已要求各公共交通營辦商在下午繁忙時間加強服務。（陳蕾蕾攝）

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運輸署表示，緊急事故交通協調中心一直密切監察交通情況，亦已協調各公共交通營辦商（包括專營巴士、電車及天星小輪）加強服務。而專營巴士公司已在11條過海巴士線加強服務，以應付乘客需求。

由於荃灣線服務在今日仍會受到影響，運輸署已要求各公共交通營辦商在下午繁忙時間加強服務。其中，專營巴士公司預備加派約80部巴士以加強過海巴士服務，而天星小輪亦會因應乘客需求加強渡輪服務。

運輸署續指，會繼續密切監察公共運輸服務及交通情況，並預計在下午繁忙時間荃灣線過海段的乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客預留充裕行程時間。

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