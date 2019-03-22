【暴動案回顧】一文看清騷亂事件13案　黃台仰等3人仍被通緝

2016年農曆大年初二凌晨，旺角砵蘭街有小販擺賣，後來演變成警民衝突，事件中有多人被捕，並分成了13宗案件在各級法院審理。事隔3年，仍有兩案未完全了結，但涉及較嚴重指控的案件，包括在高等法院審理涉及梁天琦等被告的案件，繼陪審團今（22日）作出裁決後，亦大致塵埃落定。案中五名被告中，除袁智駒在開審前承認暴動罪外，案中首三名被告梁天琦、李諾文、林傲軒在高等法院被判暴動罪名不成立。 至於人稱「美國隊長」的第四被告容偉業，七條控罪中有三條暴動及襲警罪成立。李諾文與林傲軒當庭釋放，而梁天琦則因早前另一宗暴動案已被判罪成，因此需和另外兩名罪成的被告回監獄服刑。同涉案的黃台仰等3名被告仍在潛逃，至今仍被通緝，1人仍在保釋候查。

梁天琦去年被裁定其中一項暴動罪成後，被判入獄6年，現正在獄中服刑。（資料圖片）

高院兩案審結 黃台仰仍在逃

被安排在高等法院審理的暴動案，涉及被告10人，分成兩案審理，分別於去年1月及11月開審。

其中去年初率先開審的案件，涉及的8名被告均被控暴動罪等罪名；主要集中於當晚凌晨事發之初，於砵蘭街的騷亂，及擴展至亞皆老街的警員開槍事件，兩被告梁天琦及黃台仰更被控煽惑暴動罪名，惟黃及另一被告李東昇，開審前數月潛逃，至今仍被通緝。

高院審理暴動案時，也有傳召在亞皆老街開槍的警員，講述當時情況。（資料圖片）

+ 12 + 11 + 10

盧建民暴動罪成囚7年

該案開審前，被告黃家駒認暴動罪，被判入獄3年判，梁天琦認襲警，經審訊後被裁定有份參與在亞皆老街的暴動，被判入獄6年，被告盧建民被裁定在砵蘭街參與暴動，被判入獄7年，該審訊中，只有被告林倫慶脫罪。

梁天琦與林傲軒及李諾民，被指涉在砵蘭街參與暴動罪，因陪審團未達成裁決，三人被安排於去年11月，與有「美國隊長」容偉業，及袁智駒的案件一同審理，袁在開審前認暴動罪，另外首三名被告梁天琦、李諾文、林傲軒今日（22日）在高等法院被判暴動罪名不成立。 至於人稱「美國隊長」的第四被告容偉業，7條控罪中有2項暴動及1項襲警罪成立。

區域法院7案 兩案仍未審理

區域法院至今共須處理7宗與暴動相關案件，其中5單涉及較少被告的，已於2017年至去年陸續審理完畢，另2案的被告，去年才被控，現仍在排期階段。在區院審理的案件包括：

1. 港大女生許嘉琪（22歲）、學生麥子晞（19歲）及廚師薛達榮（32歲），三人同被裁定暴動罪成，被判入獄3年。

2. 電腦技術員楊家倫(32歲)被指在豉油街縱火燒的士，被裁定暴動及縱火罪成，被判入獄4年9月。

3. 三名被告：楊子軒（19歲）、羅浩彥（21歲）、連潤發（27歲）被指在豉油街向警員擲石，羅及孫被判入獄3年，楊被判入教導所。

4. 涉及11名被告的案，涉及向警察擲磚及玻璃樽，包圍警車等，其中一名女被告李倩怡潛逃，另10人全部罪成，被判入獄28至51月。

5. 男侍應鄧浩賢涉嫌當晚曾向警員掟磚及玻璃樽，至2017年才被拘捕，鄧去年在區域法院認罪，並稱只是「貪得意」才犯案，被判入獄2年10月。

6. 有「旺角女村長」的女被告畢慧芬，去年才被捕及控以兩項暴動罪名，案件已排期於下周一（25日）在區域法院進行答辯。

7. 警於於今年1月再拘捕3名男子：譚百熙、陳舜堯、王國斌，指他們當日有份參與暴動，案件在區院排期候訊。

旺角騷亂當晚，多人在旺角街頭擲物，並有多名警員受傷。（資料圖片）

裁判法院4案最高被判入獄9月

5名有份參與當晚騷動，但涉及較輕罪名的被告，2016年已分4案在九龍城法院審理，包括熱血公民成員陳柏洋，被指當晚以水樽擲警員，被裁定襲警罪成，入獄9個月；另4名被告，一人在審訊後無罪釋放、一人認罪後被判接受感化18月、另兩人陳卓軒和陳宇基，則被裁定公眾地方作出擾亂行為及襲警罪成，被判入獄3月及21日。

警方至今拘捕91人 1人仍候查

警方透露，旺角騷亂自2016年2月發生至今，共拘捕了91人，包括80名男子，及11名女子，年齡介乎14至70歲，涉及罪名包括「暴動」、「煽動暴動」、「縱火」、「非法集結」、「煽動非法集結」、「襲警」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致造成身體實際傷害」、「在公眾地方作出擾亂秩序的行為」、「抗拒在正當執行職務的警務人員」、「盜竊」及「管有第一部毒藥」等。其中64人已被起訴或正在經司法程序處理，其中3人棄保潛逃；1人正保釋候查；26人經進一步調查及諮詢法律意見後已獲釋放。

案件編號：HCCC408/2016, HCCC408A/2016