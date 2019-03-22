【暴動案】黃台仰被指曾在英現行踪　警擬尋國際刑警全球通緝

在審訊期間，控方案情不時提到本民前另外兩名成員黃台仰和成員李東昇在事件中的角色，不過二人被落案起訴煽惑暴動、暴動及襲警等罪名後，在前年底案件開審前未有按時向警方報到，控方及後指二人已棄保潛逃，法庭亦發出通緝令。雖然有報道指黃台仰曾在英國出現，不過至今仍未知二人去向。據了解，香港警方正向國際刑警提出申請，發出通緝令，全球通緝黃台仰及李東昇，現正等候回覆。而根據國際刑警的網頁，紅色通輯令的名單上未見黃及李二人的名字出現。

2017年12月，Twitter上曾流傳一張本土民主前線黃台仰（中）及李東昇（右二）與支持疆獨組織領袖會面的照片，包括世維會主席Dolkun Isa（左一）及副主席umit Hamit（左二）。（網上圖片）

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黃台仰曾申請保釋期間離港

黃台仰於2016年2月被捕後，被控煽惑非法集結、煽惑暴動及暴動共3罪，當時其保釋條件包括不得離開香港，遵守宵禁令，若他需要離港，要先到法庭申請，並要回港後到警署報到，而黃自被捕後，亦曾不只一次以到海外出席會議或學術活動等理由，申請短暫離開香港，並均獲法庭批准；李東昇則被控暴動及襲警兩罪，其保釋條件則未有包括不得離港。

開審前曾赴德出席學術活動

黃在保釋期間以多項理由申請離港，前年約9月期間，黃又稱需出席於11月4日到19日在德國舉辦的學術活動，惟他與李東昇在該次離港後，便無再向警方報到，亦未有出席前年年12月暴動案在高等法院的預審。

本土派人士透露黃在英醉心學業

去年8月，本土派人士中山羊子曾在其facebook貼文，並稱曾與黃台仰獲邀出席英國一大學研究所之內部錄影訪談，翌日二人於附近名勝遊歷。他說黃台仰離開香港後一直醉心學業，亦怕行蹤暴露而甚少與「國人」會面，他亦與黃無所不談，又說黃曾叫他不要再恥笑梁天琦。

據悉警已向國際刑警提申請

法庭及後向二人發通緝令。去年7月，有報道指黃於英國低調出席當地大學研究所的內部錄影訪談，惟及後已沒有他的消息。

據了解，警方正向國際刑警提出申請，向潛逃多時的黃台仰及李東昇發出全球通緝令，不過正等候國際刑警回覆。

疑潛逃台灣少女暫未作處理

至於有傳潛逃至台灣、涉及2項暴動罪的18歲少女李倩怡，據悉警方會先待黃台仰及李東昇的申請結果後，再作處理。本報就事件向警務處查詢，不過警務處回覆指，由於案件已進入司法程序，警方不作評論，但警方會根據案件的情況，循不同途徑追查在逃疑犯的下落並將其緝捕歸案。

求他國協助須先徵詢律政司

根據資料，若香港警方要發出紅色通告，要求其他國家協助，尋找逃犯下落及將逃犯引渡返港受審，案件負責人員必須先行徵詢律政司意見，然後連同有關法律意見及本港法庭發出的拘捕令，向聯絡事務科提出要求。而在國際刑警的國際通告系統，最為人熟悉的是「紅色通緝令」，要求拘捕或臨時拘捕被通緝人士，以便將其遣返；「藍色」及「綠色」通緝令，分別是搜集或提供逃犯情報。