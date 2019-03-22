【暴動案】去年審訊爆偷拍陪審員事件　警方：完成調查　無人被捕

高院去年審理涉及2016年旺角騷亂事件的案件時，在陪審團宣讀裁決前，法官突然稱司法機構收到一封匿名電郵，內附照片顯示4名陪審團的容貌，電郵上留有「還有好多......」字句，法官在裁決後更安排警方安排專車護送陪審員離開，司法機構報警處理，不過事隔大半年後，警方表示已完成調查，事件中沒人被捕。

梁天琦所涉暴動案裁決當天，司法機構收到法庭內拍下的照片，警方接報有人疑拍下陪審員照後，即到法院搜證調查。（資料圖片）

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去年曾屢爆庭上偷拍事件

涉及上次審訊的5名被告包括：梁天琦、李諾文、盧建民、林傲軒及林倫慶，他們共面對6項罪名，包括暴動、非法集結，及煽惑暴動等罪名，該案於去年2月正式選陪審團開審，至5月中才有裁決，而在審訊期間，多次鬧出有內地人或操普通話男子在庭上拍照事件，然而當時的法官彭寶琴只是作口頭警告，又指或是無心之失。

裁決日現匿名電郵

惟至去年5月18日陪審團快將出庭公佈裁決時，彭官稱司法機構收到一個附有部份陪審員照片的電郵，該電郵並寫著「還有很多」，彭官為了不讓陪審團受壓和司法公正，即時禁止公眾人士在庭內聽審，只能在庭外的延伸部分旁聽，同時又通知警方安排車輛護送陪審員離開，並向他們提供24小時與警方聯絡的電話，司法機構亦有報警，並交港島總區重案組跟進調查。

警方完成調查無人被捕

不過，事隔大半年，《香港01》向警方查詢案件進展時，警方表示已完成調查該宗案件，沒有人被捕，並已通知報案人有關調查結果。

而在該次審訊後約一個月後，法庭又發生內地女子唐琳玲公然在佔旺藐視法庭案的法庭內拍照，最後被裁定罪成，唐並被判入獄一個月，司法機構亦開始禁止旁聽人士在有陪審團列席的案件中使用手機。

今次聆訊未再同類事件

據記者觀察，今次暴動案審訊時，旁聽人士都以眾被告的支持者為主，連平日到庭參與的內地遊客也少見，逾三個月的聆訊，亦沒有再發生任何庭上拍照事件。