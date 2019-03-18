【港鐵撞車】消息人士：事故涉防護軟件功能失靈　成調查重要方向

港鐵荃灣線凌晨測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，以致荃灣線金鐘至中環全日行車服務暫停，而明日（18日）涉事位置的行車服務或未能恢復，此次亦是港鐵通車近40年以來，首次發生列車相撞意外。 消息人士向《香港01》透露，昨晚原定以新信號系統，測試中環總站同時出車及入車情況。惟測試期間發生意外，或與新系統所設的防護軟件功能失靈有關，以致計算兩列列車行走的距離出現偏差，導致涉事兩架列車在中環站道岔鉸剪位擦撞，即使當時車速不算快，但仍發生強烈碰撞。

2019年3月18日凌晨3時左右，港鐵中環站荃灣綫進行試車期間，兩列列車突然發生碰撞（資料圖片）

荃灣線新信號系統原定於今年下半年開始逐步投入服務，並實行「雙系統營運」，即指新舊系統於行車時間同時運作，以讓新系統成功投入服務。故港鐵於去年起，開始在夜間全線測試荃灣線新信號系統。惟今日（18日）凌晨，一架列車由中環站開出，往金鐘站方向進入渡線期間，另一架列車亦由金鐘站往中環站方向進入渡線，以致列車相撞，當中共3卡車廂損毀。

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消息人士表示，倘信號系統的保護裝置能發揮功能，理應會要求列車停下，而不是仍然駛入涉事路段範圍。（消息人士提供） 消息人士向《香港01》解釋，中環站岔口設計原本供總站列車調頭之用，故除了荃灣線中環站、港島線柴灣站以及觀塘線調景嶺站亦有類似設計。 惟是次測試荃灣線新信號系統期間發生意外，消息人士附以事發的信號系統指示圖解釋，指出圖中左下角紅色顯示的（24）列車，原本由荃灣線中環站2號月台開往金鐘1號月台，故圖中可見軌跡為紫藍色，經交叉位往右上角的金鐘；同時，圖中右下角CEN_04列車，由荃灣線金鐘4號月台往中環1號月台，如有相關保護裝置正常運作下，理論上CEN_04列車應該會停下，不應出現在紫藍色左上軌跡，而是經黑色箭咀往中環。 然而，在測試新系統期間，CEN_04在電腦安排軌跡下，明知在同時間有一架中環往金鐘列車開出，經過交叉位，兩架列車仍在電腦安排以自動模式相撞。

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消息人士續指，新信號系統設有防護軟件功能，此功能能夠正確探測列車與列車之間的距離，避免列車距離太接近發生相撞。故是次意外發生，新信號系統的防護軟件功能是否能發揮功效亦是其一調查方向，「可能係電腦俾錯信息防護軟件功能，令到計錯列車行走的距離；亦有可能係電腦軟件出現Error（錯誤）」。

而港鐵車務總監劉天成今日中午見記者交代事件時，亦曾經提及倘新信號系統的自動保護裝置能發揮功效，應該不會容許兩架列車進入同一路段範圍，故會一併納入調查範圍內。

至於事發期間，據了解負責駕駛由金鐘開往中環的列車車長當時經已發現前方有列車，並立即啟動緊急掣（Emergency stick），但依然未能阻止列車相撞。消息人士解釋，一般正常列車行駛時速為20至30公里，惟事發期間車長按下緊急掣後，估計行駛時速最多為10公里或以下，惟車身十分重，故兩架列車相撞後，車廂損毀程度依然十分嚴重，更稱「即使時速降至幾公里都會撞得好勁」。