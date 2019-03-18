【港鐵撞車】服務繼續暫停　田北辰：罰款要計車程比平時多咗幾多

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港鐵今日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，事件導致荃灣綫金鐘至中環全日暫停服務。港鐵常務總監金澤培今日（18日）會見傳媒時表示，經過供應商模擬測試系統情況後，發現系統確實有問題，會發生事故。

實政圓桌、九鐵前主席田北辰指，在現有的重大延誤事件罰款機制之下，港鐵應計算市民往來中環站至金鐘站，較往常花多多少時間乘坐港鐵，從而計算最終罰款。惟他強調，今次事故應著重安全問題，延誤問題不算太嚴重。

港鐵今日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，事件導致荃灣綫金鐘至中環全日暫停服務。（港鐵提供）

港鐵常務總監金澤培今日（18日）下午會見傳媒時表示，港鐵在測試轉換至第三後備系統後，發生列車相撞事故；事故最終確認發現為涉事軟件出現問題。田北辰質疑港鐵解釋，又認為是軟件供應商泰雷茲（Thales）「入錯數據」，泰雷茲（Thales）應付上責任。

田北辰續指，泰雷茲（Thales）承建的新信號系統，於2017年11月15日錯判新加坡地鐵兩列列車之間的距離，導致相撞意外發生。他質疑涉事公司「有前科」，不明白為何仍會中標，認為投標過程或出現問題。

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