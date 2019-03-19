【港鐵撞車】候任港鐵主席歐陽伯權覆《香港01》：會避免事件重演

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，中環至金鐘站有列車相撞，導致荃灣線金鐘至中環服務全日暫停，直至今日（19日）亦未能恢復。 對於港鐵如何確保新信號系統不再發生同類事情，侯任港鐵主席歐陽伯權以WhatsApp回覆《香港01》查詢表示，將出席港鐵今日下午召開的緊急董事局會議，相信屆時會商討解決方案。而現任主席馬時亨於會議結束後，亦預料會向外交代事件。

港鐵荃灣線昨日（18日）凌晨測試新信號系統，出現兩列列車相撞，至今荃灣線金鐘至中環站服務仍未能恢復。（消息人士提供）

歐陽伯權下午出席董事局緊急會議

候任港鐵主席歐陽伯權將於7月1日履新，惟本月7日起，已獲委任為港鐵非執行董事。故歐陽伯權回覆《香港01》查詢時，表示將出席今日下午由現任港鐵主席馬時亨所召開的緊急董事局會議。

對於荃灣線測試新信號系統，發生列車相撞事故，是否意味新軟件存在漏洞？港鐵會否向新信號系統供應商法國阿爾斯通（Alstom）及加拿大泰雷茲（Thales）追討賠償？以及如何確保日後重新測試新信號系統或投入服務時，不再發生同類事件。歐陽伯權回應表示，相信上述問題，將於今日下午的會議提出，並商討解決方案。同時，他又表示會議結束後，馬時亨會外向交代事件進展。

▼圖解港鐵撞車意外▼

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港鐵荃灣線測試新信號系統，中環至金鐘站有兩列列車相撞，此次是港鐵通車40年以來，首宗發生列車相撞意外。政府對事件表示高度關注，運輸及房屋局局長陳帆昨（18日）遂要求港鐵徹查事故原因，並聯絡港鐵主席馬時亨召開緊急董事局會議。