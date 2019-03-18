【港鐵撞車】候任CEO金澤培曾參與採購涉事系統　未坐正即孭鑊？

港鐵中環站凌晨測試新信號系統期間，發生三十年來首宗撞車事故。而因今次罕見事件，首當其衝的，可謂近期已因沙中線工程焦頭爛額的一眾港鐵高層。 不過，早前港鐵高層出現連串人事變動，亦導致今次事件中，眾人「有幸有不幸」。幸運的，當然是此前已宣布於6月底離任的主席馬時亨，因為他快將成為「前主席」，卸任後便很可能「甩身」。然而，除他之外，港鐵新管理層中，候任行政總裁金澤培可能「中箭」，因為有傳今次出事的信號系統，就是由他擔任車務總監時參與買入。如事故最終確定是由該信號系統造成，金恐成為眾矢之的。

事故因一架列車經道岔鉸剪位駛至另一路軌時，與原在路軌上行走的列車發生碰撞。（港鐵提供）

每逢港鐵出現「跪低」或爆出工程問題等「大鑊」，港鐵高層固然要「孭鑊」。過往港鐵主席馬時亨就曾不斷為高鐵、沙中線醜聞解畫而疲於奔命，甚至在被傳媒質問時不耐煩，「失言」爆出一句「我話ok就ok」，更惹起政治風波。

不過，今次事故的時間點卻與過往不同。微妙之處，在於港鐵現時正處新舊主席交替過渡期。馬時亨之前遺下的「爛攤子」，包括沙中線工程醜聞，以至今次的撞車事故，將隨著他卸任港鐵主席，由新任主席歐陽伯權在7月1日正式接手這堆燙手山芋。

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而今次撞車事件，「新主席」歐陽伯權恰巧尚未上任，可謂避過一劫。而「舊主席」馬時亨也即將離任，外界評估，事件對他的影響亦十分有限。而馬時亨以下最高層，當屬行政總裁梁國權，但其實梁也快將「起身」，他已於去年8月要求提早退休，任期至本月尾終止，比馬時亨走得更早。

金澤培將會擔任港鐵行政總裁，現時負責監督港鐵於香港的客運業務，以及在中國內地的鐵路和物業業務。（資料圖片）

因此，受今次故事影響最大的高鐵高層，就變成了將於4月接任行政總裁職位的港鐵「老臣子」金澤培。去年時任常務總監–車務及中國內地業務金澤培，先是在港鐵工程總監黃唯銘辭職後，暫代對方職務，後又於本月初，被委任接任梁國權。

然而，原本因前任「爆鑊」而得到晉升機會的新官尚未上任，即又爆出懷疑信號系統故障，引發撞車事故。但這未必代表新管理層可將責任「卸」給即將落台的馬時亨舊班子，因為據了解，有傳今次出事的信號系統，乃由金澤培有份參與購入。

在2015年初，當時金澤培仍為港鐵車務總監，而港鐵宣布批出7條路線的更新訊號系統合約，包括荃灣線、港島線、觀塘線、將軍澳線、東涌線、迪士尼線及機場快線，而荃灣線將是最先完工的一批，整個更新計劃成本逾30億元。而當年金澤培更代表港鐵，向新聞界解釋整個信號系統更新計劃。

不過去年10月底，港鐵因測試新信號系統，在新舊系統切換時出現固障，導致四線癱瘓的嚴重事故，而今次更出現更嚴重的撞車意外，雖然未有造成任何乘客傷亡，但社會對新系統的安全性信任度勢大大扣分。港鐵明天（19日）將召開緊急董事會討論事件，預料到時仍未坐正行政總裁的金澤培，很可能成為會上的焦點，對其威信構成極大挑戰。