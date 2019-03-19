【港鐵撞車】港鐵前員工感心痛　促新管理層「不要一蟹不如一蟹」

港鐵昨凌晨在測試新信號系統期間，中環至金鐘站發生兩列列車相撞的事故，是港鐵通車40年以來的首次。 有港鐵前員工致電電台節目，質疑港鐵是否已徹底做好測試，認為工程人員有遺漏，形容自己「好心痛」，希望港鐵未來的新管理層可以做得更好，「不要一蟹不如一蟹」。 另外，有乘客提出，港鐵或應檢討現時每晚只有2小時做維修、測試等工作的方式，建議港鐵每個月或每兩個月全日停駛一次，以作出更全面、徹底的保養。

港鐵昨凌晨在測試新信號系統期間，中環至金鐘站發生兩列列車相撞的事故，是港鐵通車40年以來的首次。 （資料圖片）

港鐵前員工質疑工程人員「睇得唔緊」



港鐵前員工陳先生致電港台節目《千禧年代》，質疑港鐵是否已做好測試，「反而返去(供應商總實驗室)多倫多人哋check(檢查)到有問題，(測試)已經做得好徹底？」對於今次事故，他稱感到心痛，「好心痛，(港鐵)工程人士睇得唔緊。」他認為，港鐵應與信號公司「斬纜」，考慮後備方案，如重新招標，並寄望新管理層接任後可做得更好，「不要一蟹不如一蟹」。

而乘客蘇先生就稱，近年港鐵事故頻生，認為港鐵應考慮檢討現時只依靠每晚只有2小時做維修保養及測試的模式，他指港鐵通車40年，系統已老化，需維修的部分不少，質疑每晚2小時是否足夠，而且維修人員是通宵工作，或精神不足，以此模式維修，只會事倍功半。他建議，港鐵每個月或每兩個月全日停駛一次，「全日暫停服務，做維修、演習，成條線反轉也得。(現在)港鐵如果出事，一樣無車坐，(今次)可能搞成個星期。有些公司也會成間收工，盤點清貨啦﹗」

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