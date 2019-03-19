【杜敬謙逝世】死因待查　醫生指運動量突增可誘發隱性心臟病

26歲的香港泳手杜敬謙於香港時間今早（19日）於美國訓練期間猝死，香港體育學院發聲明指杜敬謙於熱身後因身體不適送院，最後證實不治。浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指，猝死一般與心臟有關，而游泳是運動強度最大的運動之一，對心臟負荷較大，他建議有心臟病遺傳史的人士應接受心臟造影掃瞄檢查，以診斷自己有無心臟問題。 有急症科醫生估計，可能與心肌炎或腦部「爆血管」有關；有心臟科醫生則表示，部分隱性心臟問題如心肌肥厚沒有明顯病徵，即使有運動習慣、年紀較輕的人亦可能發病，建議市民若運動期間有不妥便應求醫。

杜敬謙有「香港飛魚」之稱，他的離世震驚本港泳界。（資料圖片）

三大猝死原因都與心臟有關

雷雄德表示，一般而言，游泳運動員的熱身項目包括肌肉、關節、心肺的熱身，亦會下水游泳，在數分鐘內提升心肺功能。

他引述美國在1980年至2006年間的一個研究，指在26年間有40個年輕泳手猝死，惟強調美國的運動員以百萬計，數量十分多，所以只佔其中一個很少的比例，大概每十萬人中少於1人猝死。他稱，猝死有三大原因，都與心臟有關，分別是心肌肥厚、冠狀動脈異常、心肌炎，亦有少部分運動員因碰撞而死，如撞到腦部或被球類擊中胸膛，就有機會引發心臟病。

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雷雄德指游泳是運動強度最大的運動之一，對心臟負荷較大。（資料圖片）

如胸口悶、唞不到氣、出冷汗，就屬異常，不要以為年輕就無事，要聆聽身體。 雷雄德教授

雷雄德並指，游泳和田徑是運動強度最大的運動，「打籃球雖然需要體力，但也講戰術，但游泳就不可留力，要百分百去到盡，對心臟負荷較大。」他補充，如運動員在游泳期間突感不適，可能會遇溺，救援人員需先救他上水，再為他急救，救治時間就更為延遲。

家族有心臟病史運動員應做心臟造影掃瞄

他表示，一般而言，心臟病未必有明顯病徵，而在家庭醫生的檢查亦難以發現，需由心臟專科醫生做心臟造影掃瞄才能檢驗出來，但費用約需3萬多元；他指如體院為所有運動員做心臟造影掃瞄，就有資金問題。他認為，家族有心臟病史的人屬高風險人士，就應接受心臟造影掃瞄檢查，「有研究指可以減低出事風險約四、五成。」

他並提醒，如任何人在做運動時感到異常不適，就應求診，「如胸口悶、唞不到氣、出冷汗，就屬異常，不要以為年輕就無事，要聆聽身體。」

梁達智表示，若患者有隱性心臟問題，即使有運動習慣亦可能誘發心律不正。（資料圖片）

心臟科醫生：「若有隱性心臟問題，成日做運動都可以突發」

心臟科醫生梁達智受訪時指，較年輕的病人若在運動期間猝死，可能與先天性或隱性心臟問題有關。他舉例指，較突發的心肌炎會引致心律不正常，患者的病徵包括發燒、走路時氣喘、心跳或心悸等。而先天心肌肥厚患者未必有明顯病徵，運動時有可能誘發不正常的心跳，心臟肌肉增厚或阻礙血液流通，增暈倒風險。有部分心肌肥厚患者屬遺傳性，梁達智提醒若市民的家族史曾有人猝死，在進行劇烈運動之前應先接受心臟檢查。

有運動習慣的人，其心臟可承受的壓力雖然較平日不做運動的人高，不過梁達智指出，若本身有隱性心臟問題，即使經常做運動的人亦會出現突發情況，原因之一或是以往的運動量未必刺激到心臟出現問題，需視乎病人發病時的運動強度是否較以往高。

要預防運動時出現突發情況，梁達智建議市民除了多留意自己身體狀況，翻查家族病史外，亦要小心控制飲食，以免膽固醇過高阻塞血管，增加患心臟病的風險。

蕭粵中稱，精英運動員應需要定期接受心肺檢查，事件未必與心臟病有關。（資料圖片）

急症科醫生推測或與心肌炎或爆血管有關

香港急症科醫學院院長蕭粵中估計，杜作為精英運動員，應會定期接受心肺功能檢查，估計其猝死原因未必是心臟病，不過他亦指出沒有任何檢查的準確度可達100%。

蕭粵中推測事故有兩個可能性，其一可能是感冒病毒入心引發心肌炎，情況雖較罕見但亦有機會發生；另一可能性或是病人有先天性腦部血管畸型，運動時突然爆血管致死。他提醒運動員若訓練時有不適，便應暫停訓練並求醫。