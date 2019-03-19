去年45警員被捕　監警會：對各方面表示遺憾

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今日（19日）舉行公開會議，根據投訴警察課數字顯示，今年首兩個月共接獲229宗投訴，較去年同期的211宗上升8.5%。 對於去年一共有45名警務人員因干犯罪行被捕，較前年大幅上升55%，監警會主席梁定邦直言警員不應犯案，又謂監警會對各方面表示遺憾。

監警會今日（19日）舉行公開會議。（張美華攝）

投訴警察課今年首兩個月接獲最多的投訴類別為「疏忽職守」，共有135宗，與去年年同期所接獲的120比較，增加15宗，上升12.5%

「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」共接收62宗投訴，較去年同期的59宗相比，上升5.1%。當中「疏忽職守」和「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴共197宗，佔總投訴數字的86%。

而「毆打」則有24宗，較去年同期上升1宗。另外，今年首兩個月接獲就「恐嚇」和「捏造證據」的投訴分別為1宗和3宗，均與去年相同；「濫用職權」的投訴則為4宗，較去年下降1宗。

監警會主席梁定邦認為，每當發現投訴有增加的情況，監警會都會作出跟進和關注，不會鬆懈。

在警方培訓方面，梁定邦指監警會與警方有交流計劃，協助警方改善管理範疇的指引。他又指監警會亦與警方緊密聯繫，了解如水炮車的指引制定過程等。

對於去年一共有45名警務人員因干犯罪行被捕，梁定邦直言「警員唔應該犯案，應該執法㗎嘛」，又指監警會對各方面表示遺憾。他續指監警會又會與警方商討，如何提升警員的服務質素，希望將投訴數字減至最低。