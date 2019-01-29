【警隊年結】內地旅客罪犯創十年新高　高鐵西九站錄208宗罪案

港珠澳大橋及廣深港高速鐵路香港段兩個大型跨境基建，於去年啟用。其中高鐵西九龍站為「一地兩檢」原則，內地口岸區司法管轄權歸內地。警務處副處長鄧炳強表示，由9月23日至12月31日為止，警方於高鐵西九龍站共錄得208宗罪案，當中178宗案件於香港口岸發生，主要涉及遺失財物和糾紛的案件，當中有8宗為刑事案件，均涉盜竊。而內地口岸有30宗案件，主要是涉及遺失財物。 另外，去年有1,631名內地旅客被捕，較2017年多5.7%，創近十年新高。

高鐵西九龍站由開通至去年底，共錄得208宗罪案。（資料圖片／梁鵬威攝）

盧偉聰：上升因內地旅客增多

警方指，去年有1,631名內地旅客被捕，較前年增加5.7%，為十年來新高；相比2009年的1,263人，上升幅度更達29%。

警務處處長盧偉聰指由於去年內地訪港旅客人數增加，令罪犯人數上升，惟在犯罪比例上實際是下跌，故未見有惡化情況。

警務處處長盧偉聰（中）指由於去年內地訪港旅客人數增加，令罪犯人數上升。（張浩維攝）

未有需將港珠澳大橋閉路電視片段轉交內地

就港珠澳大橋的香港連接路12公里路設有高解像度的閉路電視，警方曾指會按保安局通告，在特殊情況下，徵詢律政司意見後，可將片段轉交內地執法部門。盧偉聰表示，由港珠澳大橋開通至今，沒有將閉路電視片段轉交內地執法部門。而香港警方與內地有警務協作機制，在機制下內地執法部門有機會要求香港警方協助調查，警方亦會在香港法例的容許下協助調查。