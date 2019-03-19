急症室求診數破紀錄或因「星期一效應」　前線醫護：加班加到麻木

冬季流感疫情漸已退卻，但公立醫院服務量依然「爆棚」。公院急症室昨日（18日）求診數目更是今次冬季流感期首度「破七」，達7,038人次，較非服務高峰的5,900人次高出19%；入內科病房的病人亦高達1132人次。 綜合公立醫院急症科醫生分析，昨日有「星期一效應」，即部分人過了周末假期才求診及醫護人手在周末較少，積壓個案在星期一才可疏導。重災區之一是伊利沙伯醫院，昨日急症室診症量是七大聯網之冠。有醫護透露，過去兩日有病人滯留至少32小時仍未能上病房，需要被「塞」進急症室觀察病房等待入院。

屯門醫院急症室的「星期一效應」明顯，過去數個星期一都有逾500求診人次。（資料圖片）

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昨日有多間龍頭醫院急症室求診數字均超過500人，包括伊利沙伯醫院（574人）、聯合醫院（533人）、屯門醫院（527人）、威爾斯親王醫院（516人）。總數亦高達7,038人次。醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯發新聞稿，呼籲市民體諒急症室的輪候時間較長和病房的擠迫情況，又指急症室醫護會繼續照顧滯候入院的病人。醫管局現時已加開超過1 800張病床應付需求。

流感疫情雖然漸退卻，醫護人員仍然疲於奔命。（資料圖片／羅君豪攝）

伊院入院病人極多 幾乎每日破100人次

除了急症室求診人數多，入內科病房的整體病人數目亦創入冬以來第二高，達1,132人次，僅較1月11日的1,138人次略低。翻查衞生防護中心數據，本月初至今的流感病毒活躍度已回落至貼近基線水平，但公院服務壓力未減。有醫生坦言，流感早已不是影響因素，而是人口老化，氣管疾病、心臟衰竭毛病等都是常見長者要入院的病症。另外，昨日同時有「星期一效應」，即部分市民會待過了周末才求診；周末的醫護人手較少，或因此積壓部分病人在星期一才可安排上病房。

周末舊症積壓、病人集中周一求醫 引發「星期一效應」

翻查本月1日至18日（昨日）數據，伊利沙伯醫院情況較糟糕，急症室長期單日接收超過500求診人次；經急症入內科病房的人次明顯高踞不下，幾乎每日都有100人或以上的病人需要入院，只有4天未有破百。按正常病房編制會容納約40人，100人即可「塞爆」逾兩間病房。

另外，屯門醫院亦是較多急症求診人數的醫院，「星期一效應」更為明顯，翻查過去數個星期一數據，均有逾500人求診，但在其他日子則大致維持400多人次。聯合醫院醫護則透露，習慣於星期一安排更多醫護人員診症。

伊利沙伯醫院在本月的急症室求診人數長期處高位。（資料圖片）

今日高峰期60名病人滯留急症室 有人等了32小時

伊院醫護坦言，昨日下午一度有40多人滯留在急症室未能上病房，他們主要是內科病人。醫護只能把他們「左攝右攝」置於急症室觀察病房的剩餘空間。今早情況更惡劣，滯留上病房的人數高達60人，有病人更等停候了逾32小時。面對此情此景，該醫護人員坦言做到心灰，只是苦撐下去，也有人加班加到麻木。