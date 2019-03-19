【暴動案】陪審團商議第二天　透露就「美國隊長」三罪陷於膠著

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外2人，就暴動等罪受審，陪審團繼昨天開始退庭商議，今（19日）再續討論一整天，至傍晚7時許向法庭表示，就容偉業面對的3項項罪，尚未能達至有效裁決，向法庭尋求指示，惟法官表示望陪審團繼續商議裁決，但考慮陪審團已商討一段時間，法官先讓陪審團先行休息，明日再續。

四名被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）。（資料圖片）

透露容的3罪未達成有效裁決

由4男5組成的陪審團傍晚以「紙仔」通知法庭，並稱他們對於容偉業被項的3罪，包括：非法集結、參與亞皆老街及山東街的暴動罪，均未能達至有效裁決，要求尋求法庭指示。法官提醒陪審團要以個人經驗、智慧及常識互相討論，集思廣益，按本案證據作出裁決，望陪審團繼續商議，又提醒陪審團不用因時間而感到壓力。最後決定先把案押後至明天，再讓他們商討。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。此外，容偉業另外面對6項非法集結、煽惑他人非法集結、暴動及襲警罪，另容亦被控非法集結及煽惑他人非法集結等罪名。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016