福克蘭群島進口冷藏白鱈魚水銀超標66%　食安中心正跟進

食環署食物安全中心今日（19日）公布，一個由福克蘭群島進口的冷藏白鱈魚樣本被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準。中心繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。 中心發言人說，中心透過恆常的食物監察計劃，從荃灣一商戶抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之零點八三的水銀，超出法例標準的百萬分之零點五，超標66%。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並正追查有關產品的來源及分銷情況。

發言人續指，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

中心的總膳食研究報告亦指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。