【暴動案】商議第三天　陪審團就非法集結提問後未果　案再押後

2016年的大年初一至初二在旺角發生的騷亂事件，梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等4人被控暴動罪，陪審團自本周一中午開始退庭至今，昨晚透露就容面對的其中3項罪名，仍未能達成大比數裁決，法官把案押後，今早再著陪審團繼續商議，惟至下午仍未見動靜，法官於下午4時開庭，並透露陪審團仍未有達成裁決，但法官認為應給予陪審團時間商討，暫再押後案件至晚上7時半再開庭。陪審團下午六時許突就非法集結的犯罪原素作提問，惟至8時半仍未有裁決，法官決定再讓陪審團先休息，明天再續。

陪審團昨透露仍未能就被告容偉業的其中3項控罪達成裁決。（余俊亮攝）

4名被告：梁天琦、李諾文、林傲軒及容偉業，他們同被控一項暴動罪，指他們於2016年2月8至9日在砵蘭街參與暴動。容偉業另外單獨被控6罪，包括：3項暴動、1項煽惑非法集結、1項非法集結及1項襲警罪，指他上述時段，分別在亞皆老街、山東街及花園街參與暴動；在砵蘭街煽惑他人參與非法集結並參與非法集結；以及在亞皆老街襲警。

陪審團就非法集結罪作提問

法庭於下午六時半再開庭，並指陪審提出了兩個疑問，他們想了解，在非法集結的定罪元素，是否要證明聚集一起的人，作出定明行為意圖令人感到害怕，還是即使他無心也可；另外，他們亦問到，就非法集結與暴動罪所說提及夥同的元素有何分別，是否要證明真誠相信，其行為鼓勵他人才算是鼓勵行為。

法官與律師們商討後，第一條問題，他指引陪審團需要考慮被告是否有意圖令人在場人士感到害怕，如認為他是有意圖的，那麼是否實際令人害怕並不重要；就第二條問題，法官著陪審團參考書面指引，認為他不應指出當中異同；至於有關「鼓勵」元素，法官指「意圖」及「相信」是兩個不同概念，陪審團要證明被告有意圖鼓勵，至於是否相信有關行為真正鼓勵到他人，則不需要陪審團作出決定。

案件編號：HCCC408, 408A/2016