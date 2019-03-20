已故建築師陸謙受爆爭產訴訟　次子被指違反責任　被要求賠償損失

曾設計上海中國銀行，屬於第一代華人建築師陸謙受，於1991年去世後，其遺產引發訴訟。中銀(香港)以陸謙受遺產特別信託人身份，3年前入稟控告陸的次子陸承澤，要求對方交出以信託形式持有的股票及現金等。中銀(香港)日前再入稟高等法院，指陸承澤等人處理遺產和成立慈善基金時，違反責任並有不當得益，要求他們賠償損失，以及交代相關帳目。

陸謙受曾在英國留學，是第一代華人建築師。（網上圖片）

次子為遺產執行人

原告中國銀行（香港）有限公司，首被告為陸承澤，他陸謙受的次子，亦是陸謙受的遺產執行人，其他被告包括：冠標國際有限公司、陸承澤的女兒陸曼莊、律師鄧賜強，以及鄧賜強趙貫之律師事務所。此外，律政司亦以監察人身份被列為被告之一。

被告們被指違反責任

入稟狀指，首5名被告在處理陸謙受的遺產、成立和運作慈善基金和冠標國際有限公司時，違反責任並有不當得益，原告要求被告賠償其損失，以及交代相關帳目。

陸謙受父親曾在港辦報

陸謙受的父親陸灼文早年在港辦報，亦為慈善家及教育家。而陸謙受於1922年在聖若瑟書院畢業後，入讀倫敦建築學院。他之後獲聘為中銀的總建築師，負責設計中銀各分行和辦公室等，包括中銀香港舊總行。他於60年代退休，1991年因病去世。

而中銀（香港）曾於3年前入稟，要陸承澤和冠標國際，交出以信託形式持有的股票及現金等，以及披露遺產賬目。

案件編號：HCA470 /2019