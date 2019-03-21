【綠置居】麗翠苑僅7伙售100萬以下　首期毋須5萬　或受噪音滋擾

長沙灣東京街麗翠苑綠置居以市價42折推售，早前已完成攪珠，價單亦於今日（21日）派發。麗翠苑的最平單位僅售93.25萬元，根據價單，是次項目共有七伙單位售價不足一百萬元，即毋須五萬元首期已可「上車」。不過，單位全部屬於極低層的開放式單位，買家要小心留意。 至於入場費最低的93.25萬元開放式單位，位於第三座的一樓單位，不單對正籃球場及公共遊樂區，更毗鄰升降機，住客或受噪音滋擾。

長沙灣東京街麗翠苑以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元，平均每平方呎的呎價為6,243元。（張浩維攝）

樓王可遠眺獅子山

根據價單，麗翠苑的「樓王」位於第一座38樓7室單位。單位實用面積達450呎，是項目的大單位之一。相對其他單位，「樓王」景觀相對開揚，單位可間成兩房，可望到長沙灣遊樂場，由於是高層單位，更有機會遠眺獅子山景。

最平單位以樓景為主

項目的最平單位，僅售93.25萬元，位於三座1樓16室，實用面積184呎。單位是最低層，面向公共遊樂區及籃球場，料會有一定噪音，加上單位接近升降機大堂，居民進出時的聲音或會影響單位住戶。

另外，翻查價單，是次項目雖然以四二折發售，但只得七伙售價不足100萬元，介乎93.25萬至99.07萬元，呎價約5,068至5,404元，全部位於一樓至二樓的低層單位，屬於開放式單位設計。其中位於四座1樓16室的單位，售99.43萬元，單位同樣接近升降機大堂，亦面向露天上落客貨停車位；而僅售95.94萬元的1座1樓14室單位，亦對向露天輕型客貨車停車位及上落客貨停車位，料同樣面對噪音問題。

最平價的單位接近升降機大堂，亦面向公園，料會受一定的噪音滋擾。（售樓說明書截圖）

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麗翠苑共設四座，合共2,545伙，單位實用面積介乎184至452呎。房委會以市價42折推售，售價介乎93萬元至306萬元，平均呎價為6,243元。