脊醫涉非禮女病人案　官指觸碰「大髀罅」或無可避免　裁上訴得直

已婚六旬脊醫，被指治療一名女病人時按壓到她的私處，被裁定3項非禮罪名，被判入獄15個月。脊醫不服裁決上訴，法官今（20日）下判詞指，脊醫在治理該病人時，需要按壓其臀及髖關節，或會無可避免地接觸到「大髀罅」和私處，認為這是「有需要」的治療，故裁定脊醫上訴得直，撤銷其定罪名判刑。

被告陳啟民上訴獲撤銷三項非禮罪名。（資料圖片）

上訴人陳啟民，是一名已退休的脊醫，原被控於2016年9月1至3日，在中環的診所內三度非禮事主X。

若治療有需要不構成非禮

高院法官在判詞指，根據案例，若「治療」屬有需要，便不構成非禮。而在本案中，控辯雙方沒有提出專家證據，來證明被告的某些動作，在其診治的過程會否出現，亦未有就其手法是否正確舉證。

官指大腿髖關節就是大腿內側

法官續指，事主的脊骨出現問，影響走路，上訴人作為脊醫，按壓該病人的臀部和大腿髖關節，似乎是正確的做法，屬「有需要」的治療。而大腿髖關節就是大腿內側，按壓該處時，或會無可避免會接觸到「大髀罅」，甚至私處，法官認為這是人體結構常識。上訴人在原審時作供，呈遞相關醫學典藉，控方也沒有提出證據反駁。

揭開內褲也是有需要的

此外，法官認為上訴人為了在事主的「大髀罅」上塗藥膏，或避免按壓時藥膏被內褲抺掉，「揭開」或「拉高」事主的內褲也是「有需要」。法官認為，控方未能證明上訴的行為具「猥褻目的」。

事主只投訴上訴人不專業

法官續稱，事主在作供時投訴上訴人不專業，指上訴人未有向她解釋治療程序，又與她的母親談佛學及量子力學，法官認為不排除上訴人觸及其私處屬意外。同時，事主連續第二和第三天接受治療，法官認為上訴人有合理理由相信，事主是同意同一方式接受醫治。

官指病人對病情及治療有知情權

法官認為涉案3項定罪都不安全和不穩妥，遂裁定上訴人得直，但又稱，病人對病情和治療方案有知情權，而進行治療前，醫生須獲得病人明確的同意，才決定採用哪個方案。惟本案非脊醫的紀律聆訊，法庭不會評論上訴人的專業操守。

案件編號：HCMA371/2018