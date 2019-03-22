【綠置居】麗翠苑無得揀樓？　今年有逾8,000伙資助房屋可申請！

綠置居恆常化後首個項目長沙灣麗翠苑，今日（21日）起派發價單，是次項目超額認購近15倍，中籤者可於下周四(28日)開始揀樓。僧多粥少之下，相信不少申請者因向隅而失望。 不過，房委會將於今年推售新一期居屋及綠置居，其中新一期居屋5月接受申請，而綠置居則在年底發售，合共提供8,567伙。其中部份居屋地點優越，不單坐擁海景，亦有位於名校校網的樓盤；而綠置居亦有項目位於港島區，是近年罕有，有意申請者須留意申請日期及注意事項！

將軍澳雍明苑不少單位可享無敵大海景。（高仲明攝）

五月推售新居屋

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4,871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。

今期的新居屋推售單位，不單是復建居屋後歷年最多，其選址更相當矚目，當中將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑，不單與豪宅為鄰，更坐擁海景；何文田冠德苑更位處半山，除了位於小學「四大校網」之一的34網，高層單位可享維港煙花景。另外，房委會亦會將22個撤銷買賣協議的居屋單位推出重售，當中包括嘉順苑、屏欣苑單位、銀蔚苑、銀河苑單位及彩興苑單位，令今期居屋數目更多。

房委會將安排5月接受申請，並於8月舉行攪珠，11月開始揀樓，今期綠置居錯失中籤機會的綠表人士，記得留意！

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柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

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年底售3,700伙綠置居

此外，房委會早前公布最新一期的綠置居選址，分別位於青衣青鴻路及柴灣柴灣道，合共3,696伙單位，預料兩個項目將於今年內推售。

柴灣道項目單位面積介乎151至256平方呎，青鴻路項目則為152.8平方呎至388.5平方呎，分別興建一幢樓高36層的住宅大廈，以及兩幢40層住宅大廈。值得留意是，柴灣道項目是港島區首個綠置居項目，預料會深受買家關注，申請者記得把握時機！

值得注意是，房委會於新一期居屋及綠置居，都會引入網上申請，並安排白表及綠表人士「一表兩抽」，即申請居屋者，白表人士會獲安排參與「白居二」抽籤計劃，而綠表人士則可同時參與「綠置居」抽籤，相信有助提高申請者「中獎」機會。