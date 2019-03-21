【綠置居】麗翠苑價單出爐！　一座38樓7室樓王售306萬　可望山景

以市價42折推售的長沙灣東京街麗翠苑綠置居，房委會今日（21日）起派發2, 545伙單位的價單，其中位於第一座的38樓7室單位，以售價306.2萬元成為今次項目的「樓王」，實用面積約450呎。 至於僅售93.25萬元的最平單位，則位於三座的1樓低層單位，面積約184呎。 房委會將於下周四（28日）開始，安排中籤者揀樓。

位於長沙灣的麗翠苑為綠置居恆常化後首個項目。（資料圖片）

房委會今日派發麗翠苑的售樓說明書及價單。今期「樓王」為一座38樓7室，實用面積450平方呎，售價為306.21萬元，呎價6,805元。根據樓書，單位面向東，可望到長沙灣遊樂場，景色相對開揚。同時，雖然大廈前方有元洲邨、李鄭屋邨等，但由於單位屬於大廈頂層對落第二高的層數，即坊間形容的「鳳凰樓」，故仍有機會遠眺獅子山景。

至於最平單位，則是第三座的1樓16室，實用面積僅184平方呎，售價93.25萬元，平均呎價5,068元。

樓王單位於一座38樓7室。（麗翠苑網站圖片）

至於呎價最高的單位亦是「樓王」單位，每呎6,805元。而呎價最平的單位則位於四座1樓11室，面積約287呎，售價139.7萬元，每呎4,870元，是今次項目中唯一一伙呎價低於5,000元的單位。

「樓王」月供近1.3萬

倘以最高承造九成半按揭計算，樓王單位首期為15.31萬，以按揭年期25年計，在按揭利率2.375%的環境下，月供須12,868元。

而最平單位同樣承造九成半按揭計，首期為4.66萬，同樣以25年還款期計算，按息2.375%，月供3,919元。

今期「樓王」為一座38樓7室，實用面積450平方呎，售價為306.21萬元。（麗翠苑網站圖片）

單身人士最後揀樓

今期綠置居，分別為「家有長者優先選樓計劃」預留750單位配額，另為一人申請者預留250個單位配額。

根據揀樓次序，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓，其次為「家有長者」家庭及其他家庭，至於一人申請人的揀樓次序則排至最後，但仍以受公屋清拆計劃影響的單身者優先。

+ 2

麗翠苑共設四座，合共2,545伙，單位實用面積介乎184至452呎。房委會以市價42折推售，售價介乎93.2萬元至306萬元，平均呎價為6,243元。