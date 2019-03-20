野豬狩獵隊成歷史　漁護署宣布不再續牌　狩獵隊長：無奈

近年野豬滋擾問題受到社會關注，其中以民間野豬狩獵隊射殺野豬的做法更惹社會爭議。《香港01》接獲消息，指漁護署有意永久取締狩獵隊，並將「死線」定於本月底，屆時狩獵隊需將槍械上繳警方。漁護署確認經考慮公眾因素後，現時民間兩枝狩獵隊將不獲發許可證，意味狩獵隊將步入歷史。

漁護署宣布不再為野豬狩獵隊續牌。（資料圖片）

3月31日交還狩獵槍械

大埔野豬狩獵隊隊長楊佳權向《香港01》透露，本周曾接獲漁護署電話通知，表示將於4月1日起不會發出狩獵牌照予狩獵隊，意味狩獵隊的歷史「義務工作」將於本月31日「完美結束」。楊續指，有關狩獵槍械亦需於同日交回警察槍械庫。

對於署方的決定，楊稱感到無奈，但認為自己已盡公民責任，是時候離開這個是非之地。

漁護署：考慮公眾安全

現時本港有兩支民間狩獵隊持有本署根據《野生動物保護條例》發出的野豬狩獵特別許可證，漁護署解釋，經考慮各項因素，特別是公眾安全後，漁護署現時並沒有計劃恢復採用民間狩獵隊狩獵野豬。因此，漁護署不會於現時許可證到期後予以續發。

除特別許可證外，民間狩獵隊隊員亦持有由警務處發出的槍械管有牌照，漁護署指，他們須聯絡警方，以處理槍械於特別許可證到期後的安排。

警方未有回應會如何處理有關槍械，但指任何人如欲管有槍械彈藥作狩獵用途，必須獲漁護署署長批出的特別許可證。​



↓↓野豬近年在市區經常出沒↓↓