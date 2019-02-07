【豬年2019】野豬狩獵隊擬「出山」　隊長陳更：我們只為服務社會

踏入豬年，一隻隻可愛的白白豬成為年度主角，討人喜歡。不過，同樣是豬，對人類造成滋擾的野豬卻令人頭痛。過往一直以義務性質狩獵野豬的西貢野豬狩獵隊隊長陳更有意「出山」，認為射殺野豬可免卻牠們承受遭漁護署捕捉之苦，若配合署方的避孕計劃及禁止市民餵飼，就能三管齊下控制野豬數目。 然而，提倡取締野豬狩獵活動的「香港野豬關注組」認為，不應再用古老的狩獵解決野豬問題，文明城市如香港尚有人與野豬共存的出路。豬年到，野豬何去何從？

野豬狩獵隊成員來自「五湖四海」，有退休警務人員、會計師、律師、商人等等。（受訪者提供）

狩獵隊須考槍牌、筆試、無犯罪記錄

談及野豬，70歲的陳更滔滔不絕，一邊向記者展示當年射殺野豬的照片，一邊講述野豬二三事。於香港土生土長，陳更在60年代學開槍期間，曾於警隊受訓；至80年代時，政府邀請一眾社會人士組成野豬狩獵隊。陳更在2003年榮升隊長，帶領10多人上山狩獵。

一槍在手，野豬生死全由狩獵隊操控，但要有資格開槍，需「過五關、斬六將」。陳更解釋，狩獵隊成員皆通過射擊考試，以獲發槍械牌照。此外，隊員亦要筆試，包括考核槍械常識、狩獵安全等，即使通過考試，若曾有犯罪記錄，都不獲錄用。

「我們比警察嚴格得多，絕非拎枝槍就上山打獵。」他表示，當政府部門收到有市民投訴野豬滋擾，警務處就會通知狩獵隊。成員會先到目的地視察，若見到野豬，就會向警方申請狩獵。到狩獵當日，若發現野豬出沒地點太近民居，狩獵隊會用蕃薯把野豬引到山邊，然後才開槍。若不見豬就收隊，「你上山都看不到目標，亂開槍嗎？這是不可以。」

陳更曾獵殺體型頗大野豬。（受訪者提供） 開槍對準豬頭較人道 野豬逃跑不會追 未有狩獵隊之前，陳更說有人會上山找野豬射殺；但狩獵隊必定是有人投訴才出動，做法較為人道，「上山找野豬打，是不人道！牠都沒有犯錯，你是濫殺無辜！」雖然奉命行事，但有聲音批評狩獵野豬殘酷不人道，陳更反駁：「我們指引每次會帶八枝槍上山，每次都一定要對準野豬頭部開槍，目的是令野豬立刻失去知覺，不受痛苦。」每枝槍只有兩枚子彈，曾試過用盡子彈後，一大群野豬衝向狩獵隊，眾人只好用槍枝猛烈向野豬頭部進攻，終征服野豬。 狩獵多年，陳更對野豬習性瞭若指掌。可會有一刻有惻隱之心，手下留情？陳說：「牠若是對你很凶惡，牠不離開，難道不開槍嗎？證明這隻豬不是純良。如果一喝牠，牠就走了，就打不到，不是說我們不打，難道和牠有親嗎？」

雖然狩獵隊不少成員年事已高，但陳更指，近年仍有新人加入。（受訪者提供）

提起往日狩獵時光，最令陳更雀躍的並不是成功射殺多少頭野豬，而是村民對狩獵隊的感激。不過，隨着漁護署自2017年起試用避孕、搬遷計劃處理野豬的滋擾，狩獵隊的風光日子不再。

漁護署暫不恢復民間獵殺野豬計劃

漁護署動物護理主任陳寶琳指出，近年狩獵行動為50至100次，但獵到的豬約40隻左右，平均每次行動獵到的野豬少於一隻。但漁護署用麻醉槍大概平時每次捉到3至4隻，署方暫時沒有計劃恢復民間狩獵隊計劃。

漁護署「落閘」，陳更並不言棄：「用麻醉槍麻醉野豬，牠十分鐘就醒。你捉牠時已經很恐怖，7、8個人圍住牠，又是不人道。我認為應該狩獵，速戰速決。」政府會否再開綠燈，仍是未知之數，陳更期望市民先不要餵飼野豬，漁護署亦同時替野豬絕育，但若有人投訴野豬，狩獵隊還是隨時候命，「我們是義務工作，沒有收到政府分文津貼，目的只有一個，就是為社會服務。」

陳更促市民先不要餵飼野豬。（資料圖片／李澤彤攝）

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野豬關注組：續倡保育野豬教育市民 取締狩獵

另一方面，提倡取締野豬狩獵活動的「香港野豬關注組」，幹事黃豪賢認為其他團體不應再把野豬渲染成窮凶極惡的動物。他又指香港是全球最先試行「捕捉、絕育、放回」野豬的地區，是值得港人自豪及推崇，文明城市不應重蹈傳統獵殺的軌道，更不要向年輕一代灌輸「解決動物」是解決問題的方法。

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