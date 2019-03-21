【流感高峰】3公院急症室需輪候逾8小時　醫管局加開1500病床應對

流感病毒活躍度持續下降，不過，公立醫院服務仍舊緊張，今天早上10時30分，廣華、聯合、伊院急症室全告逼爆，需輪候超過8小時，而威爾斯醫院亦需等逾6小時。 另外，醫院管理局公布昨日（20日）公立醫院服務數據，急症室首次求診人次達6,508人，較前一日增加216人。同日內科平均佔用率為111%，15間醫院當中有13間的內科佔用率逾100%或以上，其中佔用率最高的是基督教聯合醫院，高達124%，另外兒科平均佔用率為88%，不過東區醫院及伊利沙伯醫院兒科就達爆滿的104%。在3月12至18日，醫管局加開超過1500張短期及臨時病床應對服務需求。

在今天早上10時30分，廣華醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院急症室均需輪候超過8小時。 （香港０１圖片）

在今天早上10時30分，廣華醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院急症室均需輪候超過8小時，而威爾斯醫院亦需等逾6小時。

昨天急症室首次求診人次達6,508人，較前一日的6,292人次增加216人，當中有1,066人需轉入內科。

昨日內科病床平均佔用率為111%，15間醫院中有13間私佔用率均逾100%或以上，最高是聯合醫院，達124%，第二為屯門醫院(121%)，第三就是威爾斯親王醫院及明愛醫院(120%)。而兒科佔用率平均為88%，東區醫院及伊利沙伯醫院並列第一，均為104%。

昨天急症室首次求診人次達6,508人，較前一日的6292人次增加216人，當中有1066人需轉入內科。 （資料圖片／梁鵬威攝）

醫管局又公布《高峰簡報》，指在3月12至18日，平均每天求診人次達6,146人，而該周最高的人次更達7,038人。醫管局在該周，加開1,507張病床應對服務需求，當中有982張為臨時病床，525張為短期病床。

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