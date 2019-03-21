【他信嫁女】全家人已抵港　烏汶叻公主現身香港不回應是否出席　

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）明日（22日）將在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。今日貝東丹在社交網絡Instagram上大秀婚紗相，待嫁心情溢於言表，他信大女兒亦發布妹妹和妹夫在香港打卡的合照，以及他信和英祿在香港的蹤迹。另外，被指跟他信友好的烏汶叻公主來了香港，記者追問她會否出席他信女兒婚禮，她只回應「如果我去，你到時就會見到我」。

他信大女今日在Instagram曬出合照，大玩雙人約會（double date）。（網絡截圖）

在大女兒萍通塔（Aim Pintongta）今日在Instagram曬出合照，與妹妹貝東丹以及彼多笑容燦爛，並在貼文中寫道：「在香港的雙人約會，為你們明天的好日子感到興奮！家人朋友們明天見！」

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他信疑已抵港 手牽外孫畫面溫馨

早前一日萍通塔更在Instagram上載短片，短片中他信在香港機場出現，雙手牽着外孫及孫女，場面溫馨。相信是為了小女兒的婚禮，提前抵港準備。

他信的妹妹、亦是泰國前總理英祿則早在上周三（13日）曬出與長兄他信及侄女的合照，拍照地點則是香港，或早已抵港。

泰國前總理英祿（左），3月13日上載與兄長他信（中）和他信長女的合照，拍攝地點是香港。（英祿ig）

烏汶叻公主昨日現身香港 未回應是否出席

他信幼女婚禮的日期在泰國大選前兩天，時機敏感。此次大選泰國現屆軍政府2014年上台後的首次大選，有親他信人士參選總理和議員。據傳媒報導，昨日和他信關係友好的烏汶叻公主亦現身在香港國際影視展，但未回應是否會參加婚宴，表示「屆時你便知道。」

烏汶叻公主曾一度被親他信政黨泰護國黨提名參選總理，最終被裁定違憲，泰護國黨更遭解散。今次婚禮日期安排在大選前兩天，時機敏感，但預料以他信家族在泰國的影響力，將有不少泰國政界人士會來港出席。

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豪華酒店擺婚宴正對維港可擺60圍

他信於2001至2006年任泰國總理，因政變下台後流亡海外；其妹妹英祿2011至2014年擔任泰國總理，同樣因政變下台，2017年流亡海外至今。

據網絡流傳的婚禮請帖，此次婚禮將於明天晚上6點，在新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）舉行，酒店最大的宴會廳料近萬呎，可擺60圍，宴會廳外有寬闊草坪，正對維港。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。