【智慧出行】新巴城巴承諾第三季開放實時抵站數據　供公眾免費用

港府不時被批評開放數據步伐緩慢。運輸署今日（21日）與新巴及城巴簽署備忘錄，確認新巴及城巴會將所有專營巴士路線的實時抵站數據，開放予公眾及業界免費使用，預料今年第三季將資料上載至「資料一線通」網站。運輸署的「香港出行易」手機應用程式，亦會向乘客發放兩巴的實時抵站資訊。

新巴及城巴會將所有專營巴士路線的實時抵站數據，開放予公眾及業界免費使用，本年第三季將資料上載至「資料一線通」。（資料圖片／盧翊銘攝）

運輸署表示，開放數據是政府推動創新及科技發展的重要政策項目，署方今日與新巴及城巴簽署諒解備忘錄，確認對方將開放旗下所有專營巴士路線的實時抵站數據。該署指，巴士公司會將數據以機器可讀格式，透過資訊科技總監辦公室轄下的公共資料入門網站「資料一線通」，供公眾及業界免費使用。

運輸署指，相關數據預計今年第三季起，上載至「資料一線通」，屆時新巴及城巴可望率先成為首兩間開放實時數據至「資料一線通」，並免費供公眾使用的公共交通營辦商。另外，署方的「香港出行易」手機應用程式，亦會向乘客發放新巴及城巴的實時抵站資訊。

運輸署對新巴及城巴的開放數據政策表示肯定，同時亦期望其他公共交通營辦商緊貼開放數據的大趨勢，盡早開放實時數據，以推動智慧城市發展及促進「智慧出行」。